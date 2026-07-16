10 ملايين دولار دعما سعوديا بريطانيا للفئات المستضعفة باليمن

وقّع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والمدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) كارل سكاو، اتفاقية تعاون مشترك -عبر الاتصال المرئي- لدعم الفئات المستضعفة في محافظتي المهرة وحضرموت بالجمهورية اليمنية وتعزيز قدرتها على الصمود، بحضور نائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الدكتورة أليس بيرت.

وسيقدم مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية دعمًا ماليًا لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مناصفة بينهما، لدعم المشروع في محافظات المهرة، وحضرموت، وعدن، والضالع، ولحج.

وسيجري بموجب الاتفاقية تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر حاجة من خلال تقديم أنشطة دعم الأصول للمستفيدين، وتحسين وصولهم إلى الغذاء ليصبحوا أقل اعتمادًا على المساعدات الإنسانية عبر تقديم تحويلات نقدية مشروطة لهم، فضلًا عن تأهيل البنية التحتية الإنتاجية، ونقل الأسر المستهدفة من مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد (Phase 4) إلى مرحلة الاستقرار والاعتماد على الذات، إضافة إلى تنفيذ برامج التدريب المهني وتطوير مهارات المستفيدين لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرات السلطات المحلية، وتفعيل أنظمة الحوكمة لإدارة واستدامة الأصول المجتمعية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.