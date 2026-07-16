10 ملايين دولار دعما سعوديا بريطانيا للفئات المستضعفة باليمن

وسيقدم مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية دعمًا ماليًا لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي مناصفة بينهما، لدعم المشروع في محافظات المهرة، وحضرموت، وعدن، والضالع، ولحج.
وسيجري بموجب الاتفاقية تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر حاجة من خلال تقديم أنشطة دعم الأصول للمستفيدين، وتحسين وصولهم إلى الغذاء ليصبحوا أقل اعتمادًا على المساعدات الإنسانية عبر تقديم تحويلات نقدية مشروطة لهم، فضلًا عن تأهيل البنية التحتية الإنتاجية، ونقل الأسر المستهدفة من مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد (Phase 4) إلى مرحلة الاستقرار والاعتماد على الذات، إضافة إلى تنفيذ برامج التدريب المهني وتطوير مهارات المستفيدين لتعزيز الإنتاجية وبناء قدرات السلطات المحلية، وتفعيل أنظمة الحوكمة لإدارة واستدامة الأصول المجتمعية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
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