15 ألف مستفيد من خدمات مركز الملك في اليمن وغزة ومالي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توسيع نطاق برامجه الإغاثية والإنسانية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية والغذائية وتوقيع شراكات وطنية، في إطار جهوده الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز كفاءة العمل الإغاثي.

التوعية الصحية

في اليمن، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ15.293 مستفيدًا خلال شهر يونيو الماضي، شملت مختلف التخصصات الطبية والخدمات المساندة. واستقبلت عيادة الباطنية 3.727 مريضًا، والطوارئ 3.104 حالات، والأطفال 1.225 طفلًا، إلى جانب خدمات الوبائيات والصحة الإنجابية والتغذية والتحصين والجراحة والتوليد والإحالة الطبية والتوعية الصحية. كما تضمنت الخدمات المرافقة إجراء الفحوص المخبرية، وصرف الأدوية لأكثر من 10.9 آلاف مريض، وتقديم الرعاية الصحية وخدمات نقل الدم وتخطيط القلب، بما يعكس استمرار الدعم الطبي المقدم للسكان في المناطق الأكثر احتياجًا.

سلال الخير

في قطاع غزة، واصل المركز تنفيذ برامجه الإغاثية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، إذ زود المطبخ المركزي الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب القطاع بـ24.500 وجبة غذائية استفاد منها العدد نفسه من الأفراد، بالتزامن مع وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة محملة بالسلال الغذائية، تسلمها المركز السعودي للثقافة والتراث بصفته الشريك المنفذ، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات القطاع، بما يسهم في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في ظل استمرار الأوضاع المعيشية الصعبة.

كما وزع المركز 706 سلال غذائية في مدينة خان يونس استفاد منها 4.236 فردًا، ضمن مشروع «سلال الخير» لدعم الأمن الغذائي، في وقت امتدت فيه المساعدات إلى جمهورية مالي عبر توزيع 403 سلال غذائية في مدينة باماكو استفاد منها 2.418 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2026، استمرارًا للجهود السعودية الرامية إلى التخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا في الدول الشقيقة والصديقة.

نقل الخبرات

على صعيد تعزيز القدرات الوطنية، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تستهدف توسيع التعاون في مجالات التدريب والعمل التطوعي ونقل الخبرات والاستفادة من الكفاءات الوطنية وقاعدة بيانات المتطوعين، بما يدعم تنفيذ البرامج الإنسانية خارج المملكة ويرفع كفاءة العمل الإغاثي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الشراكات وتطوير العمل التطوعي والإنساني.

برامج إغاثية وإنسانية

15.293 مستفيدًا من خدمات العيادات الطبية التغذوية

24.500 وجبة غذائية في وسط وجنوب قطاع غزة

706 سلال غذائية في خان يونس

4.236 مستفيدا ضمن مشروع «سلال الخير»

403 سلال غذائية في مدينة باماكو بجمهورية مالي

2.418 مستفيدا في مالي