انقطاع واسع للمياه يربك حركة المسافرين في ثاني أكبر مطارات بريطانيا

مطار غاتويك البريطاني

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - شهد مطار غاتويك، ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، اضطرابات في خدماته الأحد إثر انقطاع واسع في إمدادات المياه، ناجم عن عطل في محطة لمعالجة المياه تقع بالقرب من المطار.وأوضح المطار، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المشكلة أثرت على إمدادات المياه في مبنييه الرئيسيين، مؤكداً توزيع عبوات مياه على المسافرين واتخاذ إجراءات مؤقتة لضمان راحتهم إلى حين معالجة الخلل.وتداول عدد من المسافرين صوراً من داخل المطار، أظهرت إغلاق المطاعم والمقاهي بسبب انقطاع المياه، فيما علّق أحدهم قائلاً إن المطار يفتقر إلى المياه والخدمات الغذائية.وأوضحت شركة "إس إيه إس ووتر"، المسؤولة عن توزيع المياه في المنطقة، أن انقطاع التيار الكهربائي في محطة معالجة المياه أدى إلى مشكلات تشغيلية تسببت في انخفاض ضغط المياه أو انقطاعها مؤقتاً عن عدد من العملاء، بمن فيهم مطار غاتويك.وأكدت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع إدارة المطار لإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن العطل.