ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بدولة السيد آندي بيرنهام رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عبر خلاله عن تهنئته له بمناسبة تعيينه، متمنيًا لدولته التوفيق والسداد، منوهًا سموه بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

فيما عبر دولته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

كما عبر دولته خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.