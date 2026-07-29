التعاون الخليجي يؤكد تضامنه مع السعودية ويدين اعتداءات ميليشيات إيران في العراق

أعرب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإرهابية على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق، مؤكداً على أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وللأمن والسلم الإقليميين. وأكد معاليه مجدداً على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وشدد معالي الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.​



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