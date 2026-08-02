ترامب: وافقت على تأجيل الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق-عاجل

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه وافق على تأجيل الهجوم على إيران شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق، لافتا إلى أن دولا بالشرق الأوسط منها إيران طلبت وقف الهجوم.وأضاف ترامب، أن أمريكا جاهزة ومستعدة لمهاجمة إيران، مشددا على أن إلغاء الهجوم مرهون بإمكانية التوصل لاتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل الفتح الفوري لمضيق هرمز وإنهاء تهديدها النووي.وقال الرئيس الأمريكي إنه أوقف الهجوم من أجل مصلحة العالم، لافتا إلى أن بقاء إيران ناجحة ومزدهرة مرهون بموافقتها على صفقة بسرعة.وأكد ترامب، أن إسرائيل وافقت على الالتزام بعدم مهاجمة إيران.