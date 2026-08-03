السعودية تعزز دعمها الإنساني لغزة

وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

إيصال المساعدات

تسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، المساعدات، حيث باشرت فرقه الميدانية منذ وصول القافلة تنفيذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتجهيزها وتوزيعها على آلاف الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق القطاع، وفق خطة تضمن سرعة إيصال المساعدات إلى المستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة بما ينسجم مع الأهداف الإنسانية.

مواقف ثابتة

وفي إطار الجهود الإغاثية المتواصلة، وزّع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 24.500 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها 24.500 فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة، بما يجسد مواقف المملكة الثابتة في مساندة الشعب الفلسطيني خلال الأزمات والمحن.