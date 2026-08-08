إردوغان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تساهم في تطوير الصناعات الدفاعية

صرح فخامة رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب إردوغان، بعد توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تم توقيعها في مكة المكرمة بين السعودية وتركيا وباكستان، أن الاتفاقية التي تستند إلى مبدأ الردع الجماعي، ستساهم في تعزيز تعاوننا الأمني والدفاعي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، ودعم مكافحة الإرهاب.

وقال، التقيت بإخواني الأعزاء ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وبمناسبة هذه الزيارة، وقّعنا كدول ثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وذكر إردوغان، أن الاتفاقية تعيد التأكيد على حق الدفاع المحدد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا تستهدف أي دولة، بل هي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الشقيقة التي تهدف إلى تعزيز سلام وازدهار واستقرار منطقتنا.

وأضاف الرئيس التركي، ستستمر تركيا، في الحفاظ بحزم على موقفها المبدئي الرامي إلى حل النزاعات والأزمات من خلال احترام القانون الدولي، والحوار والدبلوماسية.