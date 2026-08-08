وقال، التقيت بإخواني الأعزاء ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وبمناسبة هذه الزيارة، وقّعنا كدول ثلاث اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وذكر إردوغان، أن الاتفاقية تعيد التأكيد على حق الدفاع المحدد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولا تستهدف أي دولة، بل هي مفتوحة لمشاركة جميع الدول الشقيقة التي تهدف إلى تعزيز سلام وازدهار واستقرار منطقتنا.
وأضاف الرئيس التركي، ستستمر تركيا، في الحفاظ بحزم على موقفها المبدئي الرامي إلى حل النزاعات والأزمات من خلال احترام القانون الدولي، والحوار والدبلوماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر إردوغان: اتفاقية مكة للدفاع المشترك تساهم في تطوير الصناعات الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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