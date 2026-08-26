السعودية ترحب باندماج قوات قسد في المؤسسات العسكرية السورية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باندماج قوات "قسد" بالمؤسسات العسكرية للجمهورية العربية السورية؛ بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها الشقيق. وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تجدد دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في مواصلة مسيرة الوحدة والتنمية، وتتمنى للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق الأمن والسلام والازدهار".



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