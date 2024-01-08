ميريل ستريب وجينيفر لورنس وأماندا سيفريد على السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمات العالميات ميريل ستريب وجينيفر لورنس وأماندا سيفريد، وذلك بالإضافة إلى هيلين ميرين وجاري أولدمان، فيما حضر كيليان مورفي نجم بيكي بلايندرز على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب Golden Globes الـ81.

واستقبلت السجادة الحمراء كلا من: هايدي كلوم وتوم كوليتز وجيليان أندرسون وجوليا جارنر وإريكا ألكسندر، لينضموا إلى الممثلة جوليا شلايبفر والفنان جيلاني ألادين والممثلة المغربية صوفيا بيرناس وجوستين هارتلي، والمخرج فيل لورد والفنان ماريو لوبيز والمخرج كريس ميلر، والألماني كريستيان فريدل.

الحفل يتنافس فيه صناع السينما والدراما في 27 فئة، ومن المقرر أن يذاع على شبكة CBS وParamount+، ومن المقرر توزيع الجوائز خلال حفل ممتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتأتي المنافسة كالتالي: