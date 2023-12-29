اخبار العالم

الخليج 365 - متابعات أعلن رئيسا بلديتي خاركيف ولفيف الأوكرانيين تعرضهما لضربات روسية صباح اليوم الجمعة، على شمال شرق كاركيف وغرب لفيف. وذكر رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف، أن الهجوم الضخم حدث مع سماع ستة انفجارات على الأقل، بينما في لفيف تحدث نظيره، أندريه سادوفيي، عن وقوع ضربتين.. ولم يبلغ المسؤولان عن أي دمار أو ضحايا، وفقا لقناة …...
موسكو تعارض نقل المروحيات الروسية من الأرجنتين إلى أوكرانيا
الخليج 365 - متابعات أكد السفير الروسي لدى الأرجنتين ديمتري فيوكتيستوف معارضة موسكو إرسال الأرجنتين معدات عسكرية روسية الصنع إلى أوكرانيا. وقال فيوكتيستوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الرووسية اليوم الجمعة: “نعارض بشكل قاطع نقل المروحيات الروسية إلى أوكرانيا، هذا يتعارض أيضا مع التزامات الأرجنتين في عقود المستخدم النهائي للمروحيات”. وأضاف للصحفيين أن “الأرجنتين حافظت دائما …...
20 شهيدا وعشرات المفقدودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
الخليج 365 - متابعات استشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات الفلسطنيين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع. وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال. وفي …...
في 2023.. عدد سائحي إقليم كردستان يعادل 122% من عدد سكانه!
في 2023.. عدد سائحي إقليم كردستان يعادل 122% من عدد سكانه!
بفليم وثائقي.. إليسا تكشف اسرارها وسبب إصابتها بالسرطان
بفليم وثائقي.. إليسا تكشف اسرارها وسبب إصابتها بالسرطان