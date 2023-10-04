اخبار السعوديه
- 0 السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محلياً
-
0 السعودية | “التخصصي” يطبق تقنية متطورة لمتابعة المصابين بقصور القلب عن بعد
-
0 السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
-
0 السعودية | وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023
-
0 السعودية | ارتفاع أسعار الذهب في المملكة بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 192.19 ريال
اخبار الخليج
- 0 شاهد صانع المحتوى نايف القحطاني يحذر من نوع فاسد من الدجاج يستخدم في بعض مطاعم الشاورما
-
0 تخلص من حموضة المعدة في دقائق معدودة ونهائياً مع هذه العشبة الطبيعية المذهلة ؟
-
0 بـ 4 خطوات: ورق الغار يحرق الدهون ويجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف.. إليك الطريقة الصحيحة
-
0 قرار تاريخي بإعفاء 5 جنسيات من المقيمين في السعودية من تأشيرة الخروج والعودة ورسوم المرافقين
-
0 طرق جهنمية هتتخلص من الذباب والناموس في المنزل بطريقة سحرية فعالة وآمنة ١٠٠%
اخبار العالم
أخبار مصر
- 0 وزارة الصحة تكشف أعراض الأنفلونزا الموسمية وتنصح باللقاح لجميع الفئات
-
0 ننشر نص مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات
-
0 رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس
-
0 أجواء خريفية.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل
-
0 قرار جمهورى بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى
الاقتصاد
- 0 منصة OpenSea تطلق OpenSea Studio للمبدعين لإطلاق مشاريعهم NFT وإدارتها بسهولة
-
0 بيزنس إينسايدر: اهتمام عالمي بحضور «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية
-
0 بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلا بـ 2.3 مليار ريال خلال 3 أشهر
-
0 صحوة السندات تبقي الأسهم الأوروبية في تراجع لليوم الثالث
-
0 غرفة دبي العالمية تفتتح في هولندا رابع مكاتبها التمثيلية في أوروبا
اخبار الرياضه
فن ومشاهير
- 0 هالة صدقي تُهدي جائزة "أفضل ممثلة" للشعب العراقي
-
0 الفنان كريم عبد العزيز يعود إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة
-
0 "بيت الروبى" لكريم عبد العزيز يتخطى 130مليون جنيه بعد 3 أشهر عرض
-
0 منصة WATCH IT تبدأ عرض أحدث أعمالها الأصلية الكوميدية "على باب العمارة"
-
0 علي الحجار: أدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: الإعلان عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S9 FE وسماعات Buds FE اللاسلكية
-
0 تكنولوجيا: هاتف Galaxy S23 FE سيقدم كاميرا بدقة 50 مع بعض الميزات المتطورة
-
0 تكنولوجيا: تطبيق Gmail يحتوي الآن على تفاعلات الرموز التعبيرية
-
0 "تيك توك" يختبر إتاحة الاشتراك المأجور مقابل إزالة الإعلانات
-
0 تكنولوجيا: لو أيفونك سخن .. طرق تبريد الجهاز لحمايته
صحة ورشاقة
- 0 استشاري وأستاذ أمراض القلب: الإكثار من مشروبات الطاقة والكافيين يسببان خفقان في القلب وارتفاع في ضغط الدم وبعضهم قد يكون عرضة للسكتات القلبية
-
0 قشور البطيخ تحتوي على كنز لم تكوني تعلميه "تعرفي كيف تستخدميها لفائدة مبهرة
-
0 سيدة سعودية أربعينية وضعت هذا الشيء تحت لسانها قبل النوم فحصلت على كنز من المعجزات..!
-
0 نصائح لزيادة مناعة طفلك قبل الشتاء بالطعام الصحى والرياضة
-
0 أحذري تجاهلها .. 6 علامات للأصابة بسرطان الثدي
لايف ستايل
- 0 كيف استقبلت «آن لويلير» الحاصلة على جائزة نوبل خبر فوزها؟.. قفلت التليفون
-
0 في عيد ميلادها.. أجر الفنانة صابرين بمسلسل «أم كلثوم»
-
0 6 معلومات عن والدة مروان موسى بعد وفاتها.. الداعم الأول له
-
0 الامارات | اعتاد شراء "اليانصيب" منذ صغره.. وفاز أخيراً وهو في الـ 98 !
-
0 الامارات | خصلة من شعر أول رئيس للولايات المتحدة للبيع في المزاد
منوعات
- 0 شاهد .. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني.. ما علاقة تمثال لـ قاسم سليماني؟
-
0 شاهد .. فاجعة جديدة في العراق.. عشرات حالات التسمم في حفل زفاف!
-
0 شاهد .. اللحظة الاولى لاندلاع حريق زفاف الحمدانية الذي وقع ضحيته اكثر مئة قتيل.. فيديو
-
0 شاهد .. امريكي يقود سيارته مع ثور ضخم الى جانبه!.. فيديو
-
0 شاهد .. امير سعودي يرد على صحفي شبّه محمد صلاح بالاهرامات والتاريخ التي لا تباع ولا تشترى!
اخبار السيارات
- 0 مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن أول منشأة تصنيعية للسيارات الكهربائية
-
0 استئناف الإنتاج في مصانع فولكس فاجن بألمانيا
-
0 توقف مصانع "فولكس فاجن" في ألمانيا.. اعرف الأسباب
-
0 بعد "لوسد".. "الفالح" يعلن: مصنع "سير" للسيارات قريبا في المملكة
-
0 «هيونداي» و«كيا» تخفضان أسعار السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية