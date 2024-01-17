النيابة تحقق في حريق محل قطع غيار سيارات ببولاق الدكرور 'النيابة تحقق في حريق محل قطع غيار سيارات ببولاق الدكرور'
مجلس الوزراء يستعرض حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية
مجلس الوزراء يستعرض حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية...
مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن مزارع الإنتاج الحيواني
مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن مزارع الإنتاج الحيواني...
جريمة نكراء.. عالم أزهري يكشف حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط وكثرة العمل - فيديو
جريمة نكراء.. عالم أزهري يكشف حكم تأخير الصلاة بسبب ضغط وكثرة العمل - فيديو...
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني 'متحدث الحكومة يكشف تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني'