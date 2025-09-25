حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي ويطَّلع على استعدادات استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غداً
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غداً
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
"الصحة" تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن
«أطفال بعافية وسعادة» يختتم فعالياته بمبادرات نوعية
«أطفال بعافية وسعادة» يختتم فعالياته بمبادرات نوعية
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي