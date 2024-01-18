الامارات | اجتاز المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، اختبارات الكفاءة More......
الامارات | 1537 معاملة إلغاء تلقائي لـ «قرار تنفيذ مرتبط بالسداد» في أبوظبي
الامارات | أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية More......
الامارات | «دبي القضائي» يُطلق الدفعة الـ 13 من دبلوم العلوم القانونية
الامارات | أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة More......
الامارات | 626 حالة طلاق في 4 إمارات العام الماضي
الامارات | بلغ عدد حالات الطلاق التي سجلت العام الماضي في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية في الدولة على More......
الامارات | %42.8 انخفاضاً في عدد المترددين على عيادات الطوارئ بدبي
الامارات | أكدت بيانات هيئة الصحة في دبي تحسن مؤشرات أداء مستشفيات الإمارة، إذ انخفض عدد المترددين على عيادات الطوارئ بنسبة 42.8% More......