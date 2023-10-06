اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "EXPO REAL"، الذي أُقيم بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2023. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي تُعد من أهم الممكنات والمحفزات لرفع جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة. هيئة العقار: بناء على...

المزيد ...