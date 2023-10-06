الاقتصاد

الاقتصاد

هيئة العقار تستعرض تشريعات المملكة بـ"EXPO REAL" في ميونخ

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هيئة العقار تستعرض تشريعات المملكة بـ"EXPO REAL" في ميونخ

اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "EXPO REAL"، الذي أُقيم بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2023. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي تُعد من أهم الممكنات والمحفزات لرفع جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة. هيئة العقار: بناء على...

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