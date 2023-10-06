16 مليار جنيه لتطوير البريد.. زيادة عدد المكاتب وتركيب ماكينات صراف آلي...
994 مشروعًا تنمويًا في سيناء باستثمارات تريليون جنيه.. اعرف التفاصيل
994 مشروعًا تنمويًا في سيناء باستثمارات تريليون جنيه.. اعرف التفاصيل...
211 ألف غرفة فندقية في مصر بحلول 2028.. والحكومة تستهدف الوصول لنصف مليون
211 ألف غرفة فندقية في مصر بحلول 2028.. والحكومة تستهدف الوصول لنصف مليون...
خطة الدولة لخفض الدين العام إلى 85% بنهاية عام 2023.. اعرف التفاصيل
خطة الدولة لخفض الدين العام إلى 85% بنهاية عام 2023.. اعرف التفاصيل...
هيئة العقار تستعرض تشريعات المملكة بـ"EXPO REAL" في ميونخ
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "EXPO REAL"، الذي أُقيم بمدينة ميونخ في ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2023. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي تُعد من أهم الممكنات والمحفزات لرفع جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة. هيئة العقار: بناء على...