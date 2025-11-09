علوم وتكنولوجيا

أبل تفاجئ المستخدمين بهاتف قابل للطي.. كاميرا غير مرئية وعدسات مزدوجة
تكنولوجيا: هذا الموضوع تأكيد سعة شحن هاتف Xiaomi 17 Ultra بعد حصوله على شهادة رسمية ظهر على التقنية بلا حدود. بعد أن أطلقت شاومي بالفعل هواتف Xiaomi 17 و17 Pro و17 Pro Max في الصين، تستعد الشركة الآن للكشف عن العضو الأقوى في السلسلة، وهو Xiaomi 17 Ultra. وقد حصل الهاتف مؤخرًا على شهادة اعتماد من هيئة 3C الصينية، ما يؤكد...
تكنولوجيا: هذا الموضوع Spotify يطلق ميزة الإحصائيات الأسبوعية للمستمعين ظهر على التقنية بلا حدود. أعلنت Spotify اليوم عن إطلاق ميزة الإحصائيات الأسبوعية للاستماع، والتي تتيح للمستخدمين استعراض عاداتهم الموسيقية بطريقة ممتعة وسهلة المشاركة. ووفقًا لبيان الشركة، تهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستمعين على استرجاع أسبوعهم الموسيقي في لمحة سريعة ومميزة. الميزة متاحة لكل من مستخدمي النسخة المجانية ومشتركي Spotify Premium، وتشمل...
تكنولوجيا: هذا الموضوع متجر مايكروسوفت يكشف موعد إصدار لعبة Silent Hill 2 على Xbox ظهر على التقنية بلا حدود. ينتظر العديد من عشاق السلسلة إصدار لعبة Silent Hill 2 على جهازي Xbox Series X وSeries S بفارغ الصبر. وبعد أسابيع من الشائعات المتتالية، كشف متجر Microsoft عن تاريخ إصدار محتمل للعبة، ما أثار حماس اللاعبين. يُذكر أن اللعبة ظهرت مؤخرًا في...
تكنولوجيا: هذا الموضوع تسريب مواصفات Poco Pad M1 بعد ظهوره في اختبار Geekbench AI ظهر على التقنية بلا حدود. في أكتوبر الماضي، حصل جهاز Poco Pad M1 القادم على شهادة رسمية، واليوم تم رصده في قاعدة بيانات Geekbench AI، ما كشف عن اعتماده على معالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 4 إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت. النموذج الذي خضع للاختبار...