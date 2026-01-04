تكنولوجيا: موعد إصدار PS6 لن يتأخر رغم ارتفاع أسعار الذاكرة بحسب مصدر مطلع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه صناعة الألعاب تهديدات مستمرة بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة، ما قد يؤثر على جداول الإصدارات لسنوات قادمة. أشار توم هندرسون من Insider Gaming مؤخرًا إلى أن سوني كانت تفكر في تأجيل موعد إصدار PS6. ومع ذلك، صرح بودكاست “Moore’s Law Is Dead” مؤخرًا أن “القرار بتأجيل أي جهاز لم يتم اتخاذه بعد”.

وأوضح المصدر أن سوني لديها وقت قبل أن تضطر لتعديل خططها، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع AMD لإنتاج المعالج المتوقع Orion APU بحلول منتصف 2027 ما زال يسير وفق الخطة. وبحسب MLID، لا تحتاج سوني لتحديد كمية ذاكرة DRAM التي سيحويها النظام إلا في مراحل لاحقة من دورة الإنتاج.

ورد توم هندرسون بشكل مقتضب على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول آخر المعلومات المتعلقة بموعد إصدار PS6، وكان رده “Lol” ما يوحي باختلافه مع المصدر الآخر، إلا أن MLID لم ينف تقرير هندرسون بشكل مباشر، بل ذكر أن المناقشات حول احتمال تأجيل إطلاق الجهاز بدأت بالفعل.

ورغم ذلك، لم ينفِ MLID أن سوني ومايكروسوفت تشعران بالقلق حيال تأثير نقص الذاكرة على PS6 أو الجيل القادم من أجهزة Xbox. وأوضح أن أسعار DDR5 قد تستقر في الوقت المناسب لتجنب تعطيل الجداول الزمنية، وأن الشركات يمكنها متابعة التطورات لمدة عام آخر وشحن الأجهزة بحلول نهاية 2027 أو بداية 2028.

قد لا يثير تأجيل الإصدار استياء واسع بين اللاعبين، إذ شكك المحللون في رغبة المشترين بشراء أجهزة ألعاب أغلى ثمنًا، خاصة بعد الزيادات التي شهدتها PS5 وXbox Series X قبل ارتفاع أسعار الذاكرة.

وتشير التسريبات إلى أن مواصفات PS6 ستدعم معمارية RDNA 5، ما يُفترض أن يوفر تتبع الأشعة ورفع الدقة بشكل أكثر كفاءة، إلا أن ذلك قد لا يكون دافعًا كافيًا للمستخدمين للترقية.

بينما تمتلك شركات تصنيع الأجهزة بعض المرونة في الجدول الزمني، فإن Valve لا تتمتع بنفس الرفاهية مع جهاز Steam Machine، حيث ناقش Insider Gaming وMLID خطر تأثر نافذة الإصدار المخطط لها في الربع الأول.

المصدر