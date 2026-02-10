الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - افضل دكتور جلدية اطفال بالرياض حسب تجارب الناس 2026 من هو افضل دكتور جلديه في المملكة؟

إن السعودية تشمل العديد من أطباء الجلدية المتخصصين، وافضل دكتور جلدية اطفال بالرياض حسب تجارب الناس التي تدل على وجود أكثر من طبيب متخصص في المجال، وله خبرة طويلة الأمد، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز افضل دكتور جلدية بالرياض للحساسيه الأطفال، وافضل دكتور جلدية بالرياض للتصبغات.

افضل دكتور جلدية اطفال بالرياض حسب تجارب الناس

إن من ضمن أكثر الأماكن التي تحتوي على أطباء ذوي خبرة في تخصص الجلدية للأطفال منطقة الرياض عاصمة المملكة، حيث إن تتمثل تفاصيل افضل دكتور جلدية اطفال بالرياض حسب تجارب الناس فيما يلي:

1-أماني وجيه فرج

إن أماني وجيه فرج من أحسن الأطباء المتخصصين في مجال معالجة جلد الأطفال بالرياض، وذلك بجانب أنها تقدم الخدمات الأخرى من حيث عمليات التجميل، واستعمال تقنية الليزر، ومعالجة الأمراض التناسلية، وجراحة تجميل الحروق، ويمكن زيارتها من خلال التفاصيل التالية:

سعر الكشف: 100 ريال سعودي.

محل العمل: عيادات جود أسنان وجلدية الطبية الياسمين، في طريق أنس ابن مالك.

رقم التواصل مع المركز: 9200 14144، أو 050 801 4144، أو 053 561 4144.

2- الشيماء عبد الناصر

إن الطبيبة الشيماء عبد الناصر تتواجد في مدينة الرياض، وهي متخصصة في علاج المشكلات الجلدية للأطفال، وذلك بجانب توسع تخصصها أيضًا في معالجة البالغين، وقد حازت على أعلى تقييم كطبيبة ممتازة، ويمكن زيارتها والتواصل معها عن طريق التفاصيل التي تتمثل فيما يلي:

سعر الكشف: 70 ريال سعودي.

محل العمل: عيادات مجمع بيت الأسرة الطبي، في الدائري الجنوبي شبرا 6815.

رقم التواصل مع المركز: +966 11 944 4140.

3- نهال حسين

إن الطبيبة نهال حسين تعد من أفضل الأطباء المتواجدين في منطقة الرياض المتخصصة في معالجة الأطفال تخصص الجلدية، بجانب ما تقدمه من حقن فيلر، وبوتكس، وعلاج ندبات حب الشباب، وأثار العمليات، وقد حازت على نسبة تقييمات عالية من المرضى الذين قاموا بزيارتها، ويمكن زيارتها من خلال التفاصيل التالية:

سعر الكشف: 200 ريال سعودي.

محل العمل: عيادات توكير الصحافة، في طريق الامام سعود بن فيصل.

رقم التواصل مع المركز: +966 53 522 2751.

4- محمد عبدالمنعم

إن الطبيب محمد عبدالمنعم واحد من ضمن الأطباء المعروفين في مجال علاج الأمراض الجلدية للأطفال، ويتواجد في مدينة الرياض بالسعودية، وهو أخصائي أول، ورئيس قسم الجلدية، وحاصل على درجة الماجستير في الجلديه والتناسليه، وعلى زمالة الأمراض الجلدية، ويمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل التالية:

سعر الكشف: 218 ريال سعودي.

محل العمل: مستشفى دله نمار، في طريق ديراب الفرعي.

رقم التواصل مع المركز: +966 9200 12222.

إن في الختام يمكن الآن التواصل بكل سهولة مع أفضل أطباء الجلدية تخصص الأطفال الموجودين في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قمنا بعرض التفاصيل الخاصة بهم، وكيفية التواصل مع كل طبيب.