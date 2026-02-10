رابط وطريقة حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بولو 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:20 صباحاً - تفاصيل حول كيفية حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بولو 1447، تعتبر الجالية الفلبينية في المملكة العربية السعودية من أكبر جاليات المغتربين والعمال حيث تقدم سفارة الفلبين في الرياض الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي لكافة الأمور المتعلقة بهم، لذلك عبر هذا المقال سنوضح لكم خطوات حجز موعد مكتب العمل الفلبيني بولو ورابط الحجز.

كيفية تحديد موعد مع مكتب العمل الفلبيني؟

يمكن حجز المواعيد في وزارة العمل الفلبينية من خلال:

انتقل إلى بيانات الاتصال بالسفارة الفلبينية بالرياض من هنا.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق علامة التبويب موعد جديد.

قراءة وقبول شروط الخدمة.

اختيار الخدمة المطلوبة (مكتب الأعمال) من الخيارات المتاحة.

أدخل الوقت والتاريخ المطلوب لزيارة مكتب العمل.

قم بملء المعلومات الشخصية للشخص الذي قام بالحجز بشكل صحيح.

أضف رقم هاتف صالحًا.

انقر فوق تأكيد الموعد.

احتفظ بمعلومات الموعد ورقم الهاتف المرسل.

رابط تعيين مكتب العمل في الفلبين

تتيح سفارة الفلبين في المملكة العربية السعودية للعمال الفلبينيين حجز مواعيد مع مكتب العمل مسبقًا من خلال زيارة الموقع الرسمي للسفارة.

اختر الخدمات الإلكترونية ثم خدمة الموعد الجديد، ويطلب من صاحب الموعد تقديم بعض المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بزيارة الموعد، وتكتمل العملية حتى تظهر رسالة تحتوي على تفاصيل الموعد ثم استلام الوصول.

تصديق عقد العمل من السفارة الفلبينية

يعد تصديق عقد عمل العامل من قبل السفارة الفلبينية أحد أكبر اهتمامات المقيمين، وفي النقاط التالية سنتعرف على الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب تجديد عقد العمل:

يجب على المتقدمين الاحتفاظ بنسخة من جواز سفرهم ونسخة من بطاقة إقامتهم.

عليك أيضًا إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للكفيل.

يشترط على المتقدمين حمل نسخة من التأشيرة في جواز سفرهم.

لابد الحصول على تأشيرات الخروج والعودة.

يجب على المتقدمين الذهاب إلى صاحب العمل لتجديد عقودهم.

طرق التواصل مع سفارة الفلبين في الرياض

يُذكر أن سفارة الفلبين في الرياض خصصت وسائل اتصال مختلفة لتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات، فيمكن التواصل عبر الوسائل التالية:

سفارة الفلبين بالرياض الرقم الموحد : 966114823559

البريد الإلكتروني للسفارة: [email protected]

موقع السفارة الفلبينية من هنا.

ختامًا لقد تناولنا خطوات تحديد موعد مع مكتب العمل الفلبيني ورابط التعيين، كما تناولنا كيفية تصديق عقد العمل من السفارة الفلبينية وطرق التواصل المختلفة مع السفارة.