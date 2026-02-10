سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 10-02-2026

انخفض بشكل طفيف سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، بالإضافة إلى ذلك يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ليعلن عن تعافيه وعودة هيمنة المسار الرئيسي الصاعد، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعوده.