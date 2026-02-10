الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 10-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 02:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض بشكل طفيف سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، بالإضافة إلى ذلك يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ليعلن عن تعافيه وعودة هيمنة المسار الرئيسي الصاعد، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعوده.

