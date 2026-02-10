استرجاع مبلغ التأمين التعاونية للسيارات 1447 والخطوات المتبعة للاسترجاع

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةاسترجاع مبلغ التأمين التعاونية للسيارات 1447 والخطوات المتبعة للاسترجاع

استرجاع مبلغ التأمين التعاونية للسيارات 1447 يتم استرجاع مبلغ التأمين التعاونية للسيارات 1447 عن طريق البريد الإلكتروني الذي وفرته الشركة التعاونية للتأمين وذلك يكون وفقًا لبعض من الشروط الموضوعة في وثيقة التأمين، حيث تعد الشركة التعاونية للتأمين من أفضل شركات التأمين في المملكة العربية السعودية.

والتي تعمل على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية لعملائها من دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة، ومن خلال مقالنا لليوم سوف نستعرض لكم طريقة استرجاع مبلغ التأمين في الشركة التعاونية للسيارات لعام 1447 هـ.

برنامج سند لتأمين مسؤولية المركبات التجارية تجاه الغير، هو عبارة عن برنامج معتمد من الهيئة الشرعية، حيث أنه يغطي المسؤولية تجاه الغير بمعنى الطرف الثالث الناتجة عن حوادث استخدام المركبات التجارية أو توقفها في داخل الأراضي السعودية، والتي تترتب على صاحب المركبة أو حتى السائق المجاز، وذلك يكون على حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين.

ويتم أيضاً التعويض وفق كافة الأحكام والشروط الواردة في وثيقة التأمين أثناء فترة سريانها، وذلك إثر ضرر أو تلف الممتلكات الخاصة بالغير، أو حتى وفيات وإصابات بدنية، أو حتى أي تكاليف قانونية، وتقدر أيضاً قيمة التغطية بحوالي 10.000.000 ريال وذلك كحد أقصى خلال سنة واحدة وتشمل تغطية برنامج سند.

كيفية إلغاء تأمين التعاونية

تتيح شركة التأمين التعاونية إلغاء وثيقة التأمين من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بتحميل نموذج الإلغاء الذي توفره الشركة وذلك مثلما أوضحنا في السطور أعلاه.

تتم أيضاً كتابة كافة المعلومات الخاصة بإلغاء الوثيقة، مع ذكر سبب الإلغاء.

أيضاً يتم الدخول إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب.

بعد الضغط على كلمة إرسال رسالة جديدة.

يتم بعد ذلك إضافة البريد الإلكتروني الخاص بالشركة في الخانة المخصصة.

بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، وهي:

صورة الآيبان البنكي الخاص بصاحب التأمين. كذلك الهوية الخاصة بصاحب هذا الطلب. الرقم الخاص بوثيقة التأمين. يتم أيضا عقد بيع وإلغاء سجل المركبة، إلى جانب معرفة أسباب الإلغاء.

أهم خطوات المتبعة لاسترجاع تأمين سلامة

يوجد مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها لكي يتمكن المواطن من استرجاع تأمين سلامة للسيارات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

عليك أن تقوم بالدخول إلى الموقع الخاص بشركة سلامة من هنا .

قم بعد ذلك بكتابة بعض من البيانات المطلوبة وهذه البيانات تتمثل في رقم الإقامة الخاصة بالمتقدم، كلمة السر الموجودة، اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اضغط بعد ذلك على كلمة إلغاء الوثيقة.

اكتب بعض من البيانات التي تتمثل في رقم الوثيقة، ورقم الهوية الوطنية.

بعدها قم بكتابة رمز التحقق الموجود على الهاتف.

قم بعدها بالموافقة على كافة الشروط والأحكام، وبعد ذلك اكتب سبب الإلغاء.

قم بعدها بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة، والتي تشمل شهادة التأمين، ونسخة بطاقة الآيبان.

وضع صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة إذا كان المواطن غير سعودي الجنسية.

يتم أيضا وضع خطاب موثق من إدارة المرور.

انقر بعدها على كلمة التالي.

سوف يتم العمل على إشعارك برسالة نصية والتي تفيد بنجاح طلب الإلغاء الخاص بك بنجاح.

في ختام المقال تناولنا الحديث عن استرجاع مبلغ التأمين التعاونية للسيارات 1447 وعن أهم الخطوات التي يتم اتباعها.