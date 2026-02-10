الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعودية“مساند” يعلق على الشكاوى بخصوص الصعوبة من إصدار التأمين للعمالة المنزلية

“مساند” يعلق على الشكاوى بخصوص الصعوبة من إصدار التأمين للعمالة المنزلية

بعدة عدة شكاوي…”مساند” يعلق بخصوص الصعوبة من إصدار التأمين للعمالة المنزلية، صرح الكثير من المستفيدين من منصة مساند عن تواجد صعوبة في إصدار التأمينات الخاصة بالعمالة المنزلية من خلال المنصة وفي استكمال خطوات التأمين لتصرح منصة مساند التي توفر مختلف الخدمات للعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية عن هذا الأمر وتوجه اعتذارها لكافة المستفيدين عن عدم قدرتهم لإصدار وثيقة التأمينات في الوقت الراهن، وذلك بسبب عمل المنصة مجموعة من التعديلات والتطوير والتحسين على الخدمات التي تقدمها.

صعوبة إصدار تأمين العمالة المنزلية عبر مساند

أعلنت منصة مساند الإلكترونية عن استقبالها للشكاوى الخاصة بالمستفيدين من الخدمة وتفاعلت مع مجموعة من الاستفسارات الخاصة بذلك الصدد واعتذرت عن توقف الخدمات في الوقت الراهن، لأن المنصة تقوم بخطوات تحسينية على خدمة إصدار التأمينات للعمالة المنزلية المراد استقدامها إلى السعودية.

التأمين على عقد العامل المنزلي

تهدف عملية التأمين على عقد العمالة المنزلية لمجموعة من الأهداف وأهمها التالي:

التأمين يهدف لحفظ الحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل.

تعويض العامل وصاحب العمل عن طريق المنافع التأمينية خلال أول سنتين من بداية عمل العامل المنزلي.

التأمينات ليست من الأمور الإلزامية في الفترة الراهنة وليست إلزامية عندما تنقل الخدمات.

لا تستطيع عمل التأمين عن طريق مساند خلال هذه المدة.

مزايا التأمين على عقد العامل

يوفر التأمين للعمالة منزلية مجموعة من المميزات، والتي تتمثل في:

سداد تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات التي تخص العامل المتوفي.

دفع تعويضات للعامل حال تأخر صاحب العمل عن سداد راتبه الشهري.

الإمكانية على مطالبة مكتب الاستقدام لدفع التعويضات إذا حدثت مشاكل خلال أول ثلاثة شهور من العمل.

المدة الخاصة بسريان وثيقة التأمين مستمرة سنتين بدءاً من تاريخ وصول العمالة المنزلية للسعودية وتفعيل الوثيقة.

تعود مصاريف جثمان العامل إلى بلده حال توفى.

التكفل بكافة مصاريف العامل حال العجز الدائم الجزئي أو الكلي المعرض له.

وفي النهاية، نكون قد وضحنا لكم جميع المعلومات المتعلقة بمشكلة إصدار التأمينات للعمالة المنزلية من خلال منصة مستند وأهداف ذلك التأمين وما يوفره من مميزات كثيرة للعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية.