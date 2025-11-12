شاهد.. ترامب يعطر الشرع ويسأله "كم زوجة لديك"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أهدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع زجاجة عطر تحمل ماركة ترمب، وعطره بها و مازحه قائلاً :"كم زوجه لديك"، و الشرع يجيب واحده فقط .

ترمب يهدي الرئيس السوري #أحمد_الشرع زجاجة عطر تحمل ماركة ترمب و يمازحه كم زوجه عندك ، و الشرع يجيب واحده فقط . pic.twitter.com/vNDNRsG0M5 — Nadia Bilbassy Charters ناديا البلبيسي (@nadia_bilbassy) November 12, 2025

فقد خطفت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأميركية الأنظار دولياً، خصوصاً وأنها الأولى التي يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، واللافت في الأمر أن الاهتمام العربي والعالمي بالزيارة لم يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل شمل كل ما حدث بين الرئيسين، وخاصة المحادثات والحوارات التي اتخذت جانباً به "حس الفكاهة".

فقد غطت وسائل الإعلام العالمية كل التفاصيل، بدءاً من دخول الرئيس واستقباله مع فريقه، حتى مقابلاته الإعلامية ولقائه بالجالية السورية هناك، إلى وصوله إلى بلاده عائداً.

ومن بين المواقف التي أخذت زخماً كبيراً على المنصات، كان انتشار مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدي نظيره السوري عطراً ويشرح له عن ميزاته. كما ظهر ترامب يرش للشرع العطر وكذلك الشيباني مؤكداً على أنه من أفخر الأنواع.

وبينما كان ترامب ينوه للشرع بأن زجاجة العطر الثانية لزوجته، مازحه بسؤال عن عدد زوجاته، ليرد الشرع بأنها واحدة فقط (في إشارة إلى زوجة الرئيس السوري لطيفة الدروبي والتي أطلت معه في مناسبات عديدة منذ تنصيبه رئيساً).

كما أظهر الفيديو الشرع وهو يشرح للرئيس الأميركي عن الهدايا التي جلبها معه من سوريا، وهي عبارة عن نسخ من أشياء أثرية قديمة كأول أبجدية بالتاريخ، وأول ختم بالتاريخ، وأول نوتة موسيقية بالتاريخ، وأول تعريفة جمركية.

وأثناء الشرح، لفت الشرع نظيره إلى أن إحدى الهدايا تعود لزوجة ترامب السيدة الأميركية الأولى ميلانيا، ثم سأله ممازحاً عن عدد زوجاته ليرد ترامب بأنها واحدة حتى الآن، ويدخل الجميع في نوبة ضحك.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع كشف عن أنه تلقى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدية رمزية خلال لقائهما مساء الاثنين، في البيت الأبيض.

وصرح الشرع خلال حوار أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن نظيره الأميركي أهداه قبعة حملته الانتخابية التي تحمل شعار MAGA.

بدوره، أوضح مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن أن اللحظات بين الرئيسين كانت عفوية، ولم يكن مخططاً لخطوة تبادل الهدايا بشكل رسمي.

كما كشف أن الرئيس تجوّل مع نظيره السوري في أرجاء البيت الأبيض، واستعرض معه الغرف.

وكان ترامب وصف في تصريحات مصاحبة للقاء، الرئيس الشرع بأنه "قائد قوي للغاية" و"شخص صلب"، في إشارة إلى تقديره للدور الذي يلعبه في الظروف الراهنة.