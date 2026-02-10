خطوات التقدم بطلب الدعم السكني 150 ألف ريال وشروط استحقاق هذا الدعم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات التقدم بطلب الدعم السكني 150 ألف ريال وشروط استحقاق هذا الدعم

وزارة الإسكان التابعة إلى حكومة المملكة السعودية قامت بإطلاق دعم سكني تبلغ قيمته 150 ألف ريال سعودي لا ترد، يتم منحه للذين لا يتوفر لديهم سكن خاص بهم أو مأؤى، عملية المنح تتم بناءً على مجموعة من الشروط والمعايير التي تم تحديدها والتي يجب أن تتوفر بأكملها لكي يتم استحقاق الدعم، من ضمن مزايا هذا الدعم أنه يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني وذلك من أجل التسهيل على المواطن السعودي.

خطوات التقدم بطلب الدعم السكني

عملية الحصول على الدعم بسيطة لأنها إلكترونية ولا تتطلب الذهاب إلى أي مكان فعلي من أجل التقدم بطلب أو تقديم المستندات المطلوبة، كل ما يتطلبه الأمر هو القيام بهذه الخطوات التي تتمثل في الأتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم السكني من هنا.

الضغط على تسجيل الدخول.

اتباع الخطوات الخاصة بامتلاك حساب مكون من اسم وكلمة المرور.

من بعد ذلك الضغط على أيقونة التقدم بالطلب.

يراعى إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

عدم ترك أي خانة فارغة إدخال المعلومات الخاصة بالعنوان الوطني وتاريخ الميلاد ورقم هاتف نشط وكذلك أرقام بطاقة الهوية سارية الصلاحية.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال أسباب طلب الدعم السكنى، يراعى إدخال السبب بشكل صحيح.

الموقع سوف يقوم بإرسال رسالة تحقق إلى رقم الهاتف المدخل.

يعاد كتابته على الموقع مرة ثانية.

الخطوة الأخيرة الضغط على إرسال الطلب.

الجهات المختصة التابعة إلى وزارة الإسكان سوف تتولى عملية مراجعة الطلب وسوف يتم الرد على المتقدم بالقبول أو الرفض.

شروط قبول طلب الدعم السكني

مسألة قبول الطلب أو الرفض متوقفة على استيفاء الشروط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان السعودية، والتي تتمثل في الآتي:

صاحب الطلب يكون سعودي الجنسية.

متواجد إلى حد الإقامة داخل المملكة السعودية.

العمر لا يقل عن 25 عام.

عدم امتلاك صاحب الطلب للسكن أو عقارات باسمه.

لم يستفد من قبل من الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان أو من أي دعم سكني آخر مقدم من أي جهة سعودية.

عملية التقدم بالطلب تتم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك.

حقق الدعم السكني بقيمة 150 ألف ريال سعودي المقدم من وزارة الإسكان الأهداف التي من أجلها تم إطلاقه، ألا وهو مساعدة المواطن السعودي والأسر السعودية على أن يتوفر لديها أبسط مطالب الحياة ألا وهو سكن يكون خاص بهم، بالإضافة إلى تحقيق الدعم السمني تصوير كبير في المملكة السعودية من الناحية العقارية وتعزيز هذا الجانب بشكل كبير.