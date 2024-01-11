اخبار السعوديه

السعودية | الخليج 365_واس أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم، عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام 2024 في دورتها الـ46، وذلك في مبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية في العاصمة الرياض. وكانت قد اجتمعت لجان الاختيار …...
السعودية | ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة: الاستضافة أدخلت علينا السرور وتبادلنا الأفكار من أجل خدمة الإسلام والمسلمين
السعودية | الخليج 365_واس أكّد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أن المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة أدخلت علينا وعلى قلوب المسلمين السرور من خلال رؤية الكعبة وأداء العمرة برفقة 250 ضيفاً من ضيوف خادم الحرمين من دول متعددة, …...
السعودية | “الغذاء والدواء”: إحالة مخالف في الأحساء إلى النيابة العامة لتوزيعه وحيازته مستحضرات صيدلانية غير مسجلة
السعودية | الخليج 365_واس أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين في محافظة الأحساء إلى النيابة العامة لحيازته وتوزيعه أدوية غير مسجلة ومجهولة المصدر وقد سبق التحذير عنها من قبل الهيئة، مما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٨) وتاريخ ٢٢ /٨/ ١٤٤١هـ. وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال تم …...
السعودية | شروط الحصول على إقامة مميزة في المملكة
السعودية | الخليج 365_الرياض أعلن مركز الإقامة المميزة في، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار وفق “العربية”. وذكر المركز أن هناك 7 حالات يمكن للوافدين للمملكة الحصول على الإقامة المميزة بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك. 1-استثمارات لا تقل …...
السعودية | وزارة الداخلية تستعرض خدمات منصة “أبشر” في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة
السعودية | الخليج 365_واس تستعرض وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية من خلاص منصة “أبشر” المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وذلك ضمن جناح الوزارة المشارك في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن – أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس 11 يناير 2024م بمحافظة جدة. وتسعى وزارة الداخلية …...