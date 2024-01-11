اخبار السعوديه

السعودية | الخليج 365_الرياض أعلن مركز الإقامة المميزة في، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار وفق “العربية”. وذكر المركز أن هناك 7 حالات يمكن للوافدين للمملكة الحصول على الإقامة المميزة بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك. 1-استثمارات لا تقل …...

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