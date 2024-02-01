نائب رئيس الزمالك لـ ”الخليج 365”: وعدنا فاوفينا وجوميز سيحقق طموحات الفريق

القاهرة - سامية سيد -

أبدى هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك، سعادته بعد الصفقات التى ابرمها النادى خلال الساعات الماضية، وكذلك إتمام الاتفاق مع جوميز لتدريب الفريق .

.وقال هشام نصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع : وعدنا فاوفينا ونفكر المرحلة التالية فى تحقيق الفوز والمكاسب لفريق الكرة.

وأضاف نصر أن مدرب الفريق الجديد جوميز سيحقق طموحات الفريق والجمهور حتى نكمل الإنجازات الفترة المقبلة.

يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن ضم صفقات جديدة وقيدهم فى قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة ، لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء.

ونجح مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.