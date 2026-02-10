أميركا وبنغلادش تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الولايات المتحدة وبنغلادش، اليوم الاثنين، أنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على سلع من ثاني أكبر مصنّع للملابس في العالم، مع التزام واشنطن أيضاً بالعمل على إعفاء بعض المنسوجات والملابس من الرسوم.

وبموجب الاتفاق، تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات البنغلادشية من 20% إلى 19%، وفقاً لبيان مشترك صادر عن البيت الأبيض.

كان ترامب قد فرض هذه الرسوم العام الماضي لمعالجة الاختلالات التجارية.

وكان ترامب قد حدد، في البداية، رسوماً جمركية بنسبة 37% على السلع البنغلاديشية، كما فعل مع عشرات الاقتصادات الأخرى التي فرضت رسوماً جمركية واسعة النطاق. وفي نهاية المطاف، خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات البنغلادشية إلى 20% في أغسطس الماضي.

تُشكّل صناعة النسيج والملابس نحو 80% من صادرات بنغلادش.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تلتزم واشنطن "بإنشاء آلية تسمح لبعض سلع النسيج والملابس البنغلادشية بالحصول على إعفاء جمركي متبادل بنسبة صفر".

وهذا يعني إمكانية حصول كميات معينة من هذه الواردات على معاملة تفضيلية.

لكن هذه الكمية سترتبط بكمية صادرات النسيج الأميركية إلى بنغلادش، مثل القطن الأميركي والألياف الصناعية.

وإلى جانب المنسوجات، ستحدد الولايات المتحدة منتجات أخرى قد تحصل على إعفاء جمركي "متبادل" بنسبة صفر.

وُقّعت الاتفاقية، اليوم الاثنين، وستدخل حيز التنفيذ فور إصدار الطرفين إخطارات رسمية، وفقًا لبيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل محمد يونس، رئيس الحكومة البنغلادشية.