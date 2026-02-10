الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:20 صباحاً - من له الأحقية في حضانة الأطفال بعد الإنفصال بين الزوجين ؟ .. العدل توضح

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة من يتولى الحضانة بعد الطلاق، يعد من أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية من الشخص الذي سيتولى رعاية الأطفال بعد الطلاق، من خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على شروط حضانة الطفل بعد الطلاق.

من يتولى الحضانة بعد الطلاق

أصدرت وزارة العدل عدد من القرارات والتي تصب في مصلحة الأطفال وذلك عند حدوث الطلاق والفرقة بين الزوجين، ووفقًا للنظام فإن حضانة الأطفال بعد الطلاق تنتقل للأم عندما لا تتزوج بعد الطلاق، وعند حدوث أي خلاف على تلك المسألة وعندما لا يرفض الأب حضانتها عند الطلاق.

وتنتقل الحضانة للأم مباشرة عند الطلاق وبدون الحاجة لرفع دعوى قضائية من أجل الحصول على الحضانة، ويحق للأب الحصول على الحضانة بعد الطلاق عندما تكون الأم غير صالحة لحضانة الأطفال أو في حال فقدانها لأهليتها، أو عندما تصاب بأمراض خطيرة ومعدية، او غير ذلك من الأسباب التي قام قانون الأحوال الشخصية بتحديدها.

الأم التي تنتقل إليها الحضانة بدون أي خلاف عليها أن تقوم بطلب صك حضانة أو توثيق حضانة أمام المحكمة وذلك لتحصل على وثيقة الحضانة، ويمكن للأم التي ترغب في توثيق حضانة أطفالها القيام بذلك بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز.

وفي حال كان هناك أي خلاف على حضانة الأطفال بعد الطلاق فلا يمكنها ان تقوم بتوثيق الحضانة، وعليها أن تلجأ لرفع دعوى حضانة أمام المحكمة والمطالبة بحضانة الأطفال عن طريق صياغة صحيفة دعوى وتقوم بتقديمها للمحكمة ويمكن القيام من خلال منصة ناجز.

شروط حضانة الطفل بعد الطلاق

الحضانة تتمثل في حصول الطفل على حقوقه الكاملة ومستحقاته الأساسية ورعايته وتربيته والحفاظ على مصالحه، وتعد الحضانة واجبة على كلا الزوجين، وذلك عندما تكون الحياة الزوجية مستمرة بينهما.

وفي حال حدثت فرقة بينهما فالحضانة تكون لأحد الأبوين، ويتم حينها مراعاة نظام الأحوال الشخصية في السعودية، بالإضافة إلى السن الأصلح للأطفال الذين هم بسن الحضانة.

وهناك بعض الشروط التي تم تحديدها ويجب أن تتوافر في الحاضن من أجل الحفاظ على مصلحة الأطفال وحسن رعايتهم، ومن تلك الشروط المتعلقة بالحضانة ما يلي:

منستنتقل له الحضانة بعد الطلاق يجب أن يكون كامل الأهلية وعنده القدرة على الحفاظ على المحضون وتربيته ورعايته.

خلوالحاضن من أي مرض معدي، أو إصابته بأي مرض خطير لا يمكنه من رعاية الأطفال وتربيتهم.

إذا كانتالحضانة للأم فيجب ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن أطفالها الذين تحتضنهم.

في حال كانتالحضانة للأب وكان المحضون أنثى، يجب أن يكون ذا رحم لتلك الأنثى.

متى تسقط حضانة الأم في القانون السعودي

تسقط حضانة الأم عن الأطفال في الحالات التالية:

في حال أخلت بأي شرط من شروط الحضانة التي تم الاعتراف عليها وفقًا لمعايير الحضانة المعترف بها في المملكة.

إذا كان الطفل الذكر أتم سبع سنوات، وعندما تبلغ الفتاة سن التسع سنوات أو ما يعرف بسن التمييز.

إذا ارتكبت الأم أي جرم جنائي تسقط الحضانة على الفور.

فقدان الأم قدرتها على رعاية أطفالها بشكل مناسب.

عند زواج الأم من رجل غير محرم مصون للبنت، فيتم حينها نقل الحضانة للأب.

عند تغيير الأم الديانة الإسلامية، أو عند وقوع أي إشكال يتناول أمور الديانة.

عند تعنيف الأم للأطفال سواء كان عنف جسدي أو نفسي.

إصابة الأم بأي من الأمراض النفسية الخطيرة والتي قد تؤثر على مستقبل الأطفال أو في حال إصابتها بأي مرض معدي.

تعرفنا على من يتولى الحضانة بعد الطلاق، فعندما يحدث الطلاق يحب على كلا الزوجين الاتفاق على كل المسائل المتعلقة والتي تنتج عن الطلاق كالنفقة والحضانة والزيارة، وبشكل عام فإن الحضانة بعد الطلاق تنتقل للأم مباشرة.