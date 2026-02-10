سعر سهم عطاء (4292) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 10-02-2026

تراجع سعر سهم شركة عطاء التعليمية (4292) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 55.80 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 49.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط