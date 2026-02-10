شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على تراجع رغم التفاؤل بشأن الطلب وضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار إيثريوم (ETH) يوم الاثنين، 9 فبراير 2026، بنسبة 3%، ليصل التداول عند 2,028 دولارًا، مقتربًا بشكل خطير من المستوى النفسي الحاسم عند 2,000 دولار، لكن العملة الرقمية تخلصت من هذه الخسائر لاحقاً لترتفع هامشياً.

ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من التوقعات الصعودية القوية التي أصدرتها البنوك الكبرى مثل ستاندرد تشارترد وسيتي، مما يظهر فجوة واضحة بين التوقعات طويلة الأمد والواقع الحالي في السوق.

وتركز التحليلات الحالية على أسباب تراجع السعر اليوم، وتحديد مدى الهبوط المحتمل وفقًا للرسوم البيانية الفنية لـ ETH/USDT، إلى جانب مراجعة أحدث توقعات سعر إيثيريوم الصادرة عن أكبر البنوك الاستثمارية.

توقعات سعر إثيريوم لعام 2026

ستاندرد تشارترد: هدف طموح عند 7,500 دولار

برز ستاندرد تشارترد كأكثر المؤسسات المالية تفاؤلًا بإيثريوم، حيث أعلن جيفري كيندريك، رئيس الأصول الرقمية العالمي، أن عام 2026 سيكون "عام إيثريوم". وحددت التوقعات المعدلة للبنك هدف 7,500 دولار لنهاية 2026، مع توقعات ممتدة تصل إلى 15,000 دولار في 2027، 22,000 دولار في 2028، 30,000 دولار في 2029، و40,000 دولار بحلول 2030.

وأشار البنك الذي يقع مقره في لندن إلى عدة محفزات تدعم هذا التوقع الطموح:

هيمنة إيثريوم في العملات المستقرة والتمويل اللامركزي (DeFi).

تراكم مؤسسي للعملة، حيث تمتلك شركات مثل Bitmine Immersion حوالي 3.4% من إيثريوم المتداول.

الترقية المرتقبة لشبكة Fusaka.

كما ربط محللو البنك التحسينات التقنية بهدف أكثر عدوانية عند 12,000 دولار، معتمدين على التنفيذ الناجح لخطة فيتاليك بوتيرين لزيادة سرعة معاملات Layer 1 بمقدار 10 أضعاف بحلول 2026.

وتستند ثقة البنك جزئيًا إلى التوضيح التنظيمي المتوقع من الولايات المتحدة، خاصة مشروع قانون Clarity Act، الذي خضع لمراجعة مجلس الشيوخ منتصف يناير، مع احتمال صدوره في الربع الأول من 2026. إلا أن التقلبات الأخيرة في السوق قد اختبرت هذه السيناريوهات المتفائلة.

سيتي والمؤسسات المالية التقليدية تنضم إلى المعسكر الصاعد

أصدر سيتي توقعًا بأن يصل سعر إيثريوم إلى 5,440 دولارًا خلال 12 شهرًا، مستندًا إلى ارتفاع الطلب الاستثماري وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وأوضح محللو البنك أن هناك "ارتفاعًا معتدلاً حتى نهاية العام، مع توقع مزيد من المكاسب في العام المقبل بفعل الطلب الاستثماري".

وقد اتفقت المؤسسات المالية التقليدية على أهداف صعودية معتدلة تتراوح بين 6,500 و7,500 دولار، مسلطة الضوء على تراكم كبير من قبل الخزائن الشركاتية وصناديق المؤشرات الفورية. وقد اكتسبت هذه الآليات المؤسسية حوالي 3.8% من إجمالي إيثيريوم المتداول منذ يونيو 2025، بينما اشترت الخزائن وحدها حوالي 2.3 مليون ETH خلال شهرين فقط، أي تقريبًا ضعف وتيرة تراكم البيتكوين في مراحل مماثلة.

أما التوقعات المؤسسية السابقة الصادرة في سبتمبر 2025، فقد استهدفت 5,200 دولار لإيثيريوم بحلول الربع الأول من 2026، مدفوعة بخفض أسعار الفائدة وتوسع السيولة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، يبدو أن هذه التقديرات كانت متفائلة بشكل مفرط بالنظر إلى تحركات السعر الحالية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:24 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.1% إلى 2115.7 دولار.