لعنة “دريك” تضرب مجددا: تبخر مليون دولار من البيتكوين في رهان السوبر بول

تعرّض النجم الكندي “دريك” لخسارة جديدة في عالم العملات الرقمية بعد رهانه على نتيجة مباراة السوبر بول، مضيفا فصل جديد إلى سلسلة رهانات غير موفقة لاحقته على مدار السنوات الماضية.

وأُقيمت مباراة السوبر بول في 8 فبراير على ملعب “ليفيز ستاديوم”، وجمعت بين “سياتل سيهوكس” و”نيو إنجلاند باتريوتس”، في الحدث الرياضي الأكثر جذبا للرهانات داخل الولايات المتحدة.

كشف “دريك” عبر حسابه على إنستغرام أنه راهن بمبلغ مليون دولار من عملة بيتكوين على فوز “نيو إنجلاند باتريوتس”.

وبحسب الاحتمالات التي بلغت 2.95، كان بإمكانه تحقيق ربح يقارب مليوني دولار من البيتكوين، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة، بعدما حسم “سياتل” اللقب بالفوز 29-13.

هذه الخسارة ليست الأولى من نوعها.

في عام 2022، خسر “دريك” أكثر من 600 ألف دولار من البيتكوين بعد رهانه على فوز أرسنال أمام ليدز يونايتد، وبرشلونة في مباراة “الكلاسيكو” ضد ريال مدريد، وهي مباراة انتهت بخسارة النادي الكتالوني.

في مطلع 2024، راهن بنحو 700 ألف دولار من بيتكوين على فوز مقاتل UFC “شون ستريكلاند”، لكنه خسر الرهان بعد قرار منقسم للحكام لصالح “دريكوس دو بليسيس”.

كما خاض لاحقا رهان عالي المخاطر بقيمة 300 ألف دولار من البيتكوين على فوز منتخب كندا لكرة القدم على الأرجنتين، مع احتمالات قاربت 10 أضعاف، لكن منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فاز بالمباراة بنتيجة 2-0، ليضيف خسارة جديدة إلى سجل المغني.

وتسببت هذه السلسلة الطويلة من الرهانات الخاسرة في ظهور ما يُعرف على الإنترنت بـ“لعنة دريك”، وهي مزحة شائعة تشير إلى أن الفريق أو اللاعب الذي يدعمه “دريك” علنا غالبا ما ينتهي به الأمر إلى الخسارة.

