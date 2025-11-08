ثروةً تتبخّر وقصرًا يُباع.. الحظ التعيس يلاحق الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال ويُدخلها عالم الإفلاس

تعرضت الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال، سيدة الأعمال أميرة الطويل إلى صدمة مفاجئة بعد إعلان زوجها رجل الأعمال الإماراتي المعروف خليفة المهيري الإفلاس رسميًا، وعرض أحد أفخم ممتلكاته، قصره في منطقة كنسينغتون الراقية بلندن، للبيع بمبلغ 34 مليون دولار، ورغم تضارب الأنباء حول أسباب إفلاس زوج أميرة الطويل، إلا أن الحقيقة الثابتة هي أنه في عالم المال والنفوذ، لا أحد في مأمن من الانهيار، حتى أولئك الذين يعيشون في قصور لندن ويحتلون مناصب عليا في شركات المليارات.

ثروة تتبخّر وقصر يُباع.. الحظ التعيس يلاحق الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال ويُدخلها عالم الإفلاس

أعلن رجل الأعمال الإماراتي المعروف خليفة المهيري الإفلاس رسمياً، وعرض قصره الضخم في منطقة كنسينغتون الراقية بلندن، للبيع بمبلغ 34 مليون دولار، وسط تساؤلات الكثير عن الأسباب الحقيقية للسقوط المالي لأحد أبرز رجال الأعمال في الخليج، ولماذا أصبح اسم شركة "NMC Health" مرتبطًا بأكبر فضيحة مالية في تاريخ الخليج الحديث؟

عندما يُعرض قصر فخم في واحدة من أرقى أحياء لندن للبيع ضمن إجراءات إفلاس، فالقصة أكبر من مجرد صفقة عقارية.

القصر الذي تم إدراجه في السوق مؤخرًا يقع في حي كنسينغتون، أحد أكثر الأحياء البريطانية ترفًا، ويضم غرفًا واسعة، وحدائق خلفية، وقاعات فاخرة كان يُعتقد أنها مسرح لحفلات ومناسبات نخبوية.

المثير في الأمر أن القصر، الذي قُدرت قيمته بـ 34 مليون دولار، لم يُعرض عبر مزاد فاخر، بل كجزء من خطة إفلاس قسرية أعلن عنها رجل الأعمال الإماراتي خليفة المهيري رسميًا في لندن. وبحسب تقرير صحيفة The Times البريطانية (2025)، فإن العرض جاء ضمن مطالبات قضائية من دائنين دوليين يسعون لتحصيل مستحقاتهم بعد انهيار شركة "NMC Health".

من هو خليفة المهيري وما علاقته بـ NMC Health:

خليفة المهيري، اسمه كان يلمع في عالم المال والاستثمار، ولكن سقوطه لم يكن عاديًا، بل تخللته فضائح مالية واتهامات بالتضليل المحاسبي.

خليفة المهيري رجل أعمال إماراتي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة NMC Health، وهي شركة رعاية صحية مدرجة سابقًا في بورصة لندن، وكانت تُعد من كبرى الشركات في قطاع الصحة في منطقة الخليج.

وقد أسس المهيري بالتوازي شركات استثمارية ضخمة في الإمارات وبريطانيا، وكان يحظى بثقة أوساط المال العالمية. لكن في عام 2020، بدأ كل شيء يتغير مع اكتشاف ثغرات محاسبية خطيرة في دفاتر NMC، بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار، بحسب تقرير هيئة الأسواق المالية البريطانية (FCA).

الانهيار الكبير لشركة NMC Health.. بداية العاصفة:

من شركة مرموقة إلى واحدة من أسوأ الفضائح الاقتصادية في الخليج، قصة سقوط NMC Health لم تكن مجرد إفلاس، بل زلزال.

وتم الكشف عن تضخم وهمي في حسابات الشركة، وقروض غير مصرح بها، مما دفع بورصة لندن لتعليق تداول السهم.

وفي مارس 2020، دخلت الشركة في إجراءات الإدارة القضائية، أي ما يعادل الإفلاس تحت إشراف الدولة.

تورط عدد من كبار التنفيذيين، من بينهم المهيري، في مخالفات محاسبية، مما تسبب في فقدان المستثمرين الدوليين المليارات من الدولارات.

التحقيقات امتدت إلى الإمارات وبريطانيا، وتم تجميد أصول بعض الشركاء، وبدأت ملاحقات قانونية دولية.

المزايا السابقة التي تحوّلت إلى عبء على رجل الأعمال خليفة المهيري

عاش خليفة المهيري حياة استثنائية بكل المقاييس، خصوصًا بعد زواجه من الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، لكن ما كان في يوم من الأيام رمزًا للفخر والثراء، أصبح اليوم سببًا للانهيار، ومن أبرز معالم الثروة التي كان يمتلكها:

- قصر في لندن بقيمة 34 مليون دولار.

- استثمارات في مؤسسات طبية ومصرفية خليجية.

- علاقات وثيقة مع شخصيات مؤثرة في المنطقة.

- زواج من سيدة المجتمع أميرة الطويل، ما أضاف له بُعدًا إعلاميًا وشهرة اجتماعية.

لكن هذه الامتيازات كلها اليوم محل رقابة وتحقيق، ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها قد يُصادر خلال الإجراءات القضائية.

موقف أميرة الطويل من إفلاس زوجها.. صمت غريب أم استراتيجية مدروسة؟

عُرفت أميرة الطويل، الزوجة السابقة للأمير الوليد بن طلال، بمواقفها الواضحة والداعمة لحقوق المرأة وريادة الأعمال، فهل ستعلق على أزمة زوجها وتوقف إلى جانبه أم ستتخلى عنه في هذه المرحلة الصعبة؟

حتى الآن، لم تصدر أميرة الطويل أي تصريح رسمي بشأن إفلاس زوجها، سواء عبر حساباتها الشخصية أو من خلال شركتها الإعلامية.

ويرى مراقبون أن هذا الصمت إما يدل على استقلالها المالي الكامل، أو أنه نابع من نصائح قانونية بعدم التدخل، خصوصًا مع تعقّد القضية دوليًا.

كما أن أميرة الطويل، التي سبق لها الزواج من الأمير الوليد بن طلال، تدير مشاريع نسائية وتنموية كبرى، ويُعتقد أنها تُفضّل النأي بنفسها عن هذه الأزمة، على الأقل علنًا.

هل الإفلاس نهاية فعلية أم بداية ترتيب جديد:

ليس كل إفلاس يعني الفشل، بل في بعض الحالات، يكون محاولة للنجاة بطريقة منظمة.

خبراء الاقتصاد يرون أن إعلان الإفلاس يمكن أن يكون وسيلة ذكية لإعادة هيكلة الدين، وتخفيف الضغوط القضائية، وإعادة إطلاق بعض الأعمال في إطار قانوني جديد.

في حالة المهيري، من غير الواضح حتى الآن إن كانت هذه خطوة مؤقتة، أم إعلان فعلي لنهاية إمبراطوريته المالية.

لكن الواضح أن الأثر النفسي والاجتماعي والمالي سيكون ضخمًا، خصوصًا أن القضية بدأت تأخذ طابعًا دوليًا.

إفلاس خليفة المهيري.. مرآة تعكس هشاشة بعض الثروات المبنية على تضخم وهمي واستثمارات بلا رقابة حقيقية

في عالم الأعمال، كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة، من قصور لندن إلى مكاتب المحامين. إفلاس رجل الأعمال خليفة المهيري، زوج أميرة الطويل، ليس فقط قصة عن الأرقام والخسائر، بل هو مرآة تعكس هشاشة بعض الثروات المبنية على تضخم وهمي واستثمارات بلا رقابة حقيقية.

القصر المعروض للبيع ليس فقط بناءً حجريًا فاخرًا، بل رمز لسقوط صامت قد يُغيّر المشهد المالي الخليجي لعقود. والأهم: الثقة حين تُفقد لا يُمكن شراؤها بملايين الدولارات.