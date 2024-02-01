شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق الإشراف على المحتوى فى TikTok أكبر بـ400 مرة من X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن فريق الإشراف على المحتوى فى TikTok أكبر بـ400 مرة من فريق X، حيث تقوم منصة X بتعيين 100 موظف فى فريق الثقة والسلامة الجديد الخاص بها للإشراف على ما يقرب من 500 مليون مستخدم عالمى شهريًا، فيما تقول TikTok إنها ستنفق أكثر من مليارى دولار على الثقة والسلامة على مستوى العالم، والتى يديرها فريق يضم أكثر من 40 ألف شخص.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يوجد لدى TikTok الآن أكثر من 170 مليون مستخدم نشط شهريًا فى الولايات المتحدة فقط، ارتفاعًا من 150 مليونًا فى العام الماضى، وحوالى مليار مستخدم على مستوى العالم.

وكشف الرئيس التنفيذى شو تشيو عن هذه الخطط تزامنا مع شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لينضم إلى نظرائه من Meta Platforms Inc وX وSnap وDiscord فى جلسة استماع تركز على فحص ما تفعله شركات وسائل التواصل الاجتماعى لحماية الصغار عبر الإنترنت.

وتتطلع جلسات الاستماع إلى إنتاج قوانين جديدة للسلامة، ويوجد حاليًا أكثر من ستة مشاريع قوانين تتناول سلامة الأطفال عبر الإنترنت والتى اقترحها أعضاء مجلس الشيوخ.