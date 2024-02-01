شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سيراميكا يتقدم على سموحة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الاول من مباراة سيراميكا أمام سموحة بتقدم سيراميكا بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما حالياً بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة . سجل أحمد ياسر ريان هدف مُبكر لسيراميكا في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي في منطقة جزاء سموحة، قبل أن يسجل شريف رضا الهدف الثاني لسيراميكا بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 30 من عمر المباراة. وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان. وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا. بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: شريف رضا وميدو مصطفى وبركات حجاج ومحمود وحيد خط الوسط: حمدي علاء وعمرو قلاوة وأحمد خالد خط الهجوم: أبو بكر ليادي ولحسن دحدوح وفادي فريد وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى البدري وحسام حسن وعبد الرحمن عامر ومحمد سعيد وطارق علاء ومحمد مغربي ومحمد أشرف.

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