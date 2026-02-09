التحليل الفني لسعر البيتكوين: لماذا يُعد نطاق 60–62 ألف دولار خط الدفاع الأخير؟

دخل سعر البيتكوين مرحلة شديدة الحساسية بعد موجة هبوط قوية دفعته إلى مناطق سعرية محورية، حيث بات نطاق 60–62 ألف دولار يمثل نقطة فاصلة لمسار السعر على المدى القصير والمتوسط.

فمع استمرار هشاشة شهية المخاطرة في الأسواق، تتقاطع العوامل الفنية مع ديناميكيات السيولة على الشبكة، ما يجعل الجلسات المقبلة حاسمة.

على الإطار الزمني اليومي، لا تزال البنية العامة تميل إلى السلبية، إذ واصل السعر تسجيل قمم أدنى وكسر دعم رئيسي قرب 75 ألف دولار، وهو ما أكد انهيار الهيكل السعري وأطلق موجات تصفية قسرية.

ومع ذلك، تباطأ الضغط البيعي بشكل واضح عند وصول السعر إلى منطقة الطلب التاريخية بين 60 و62 ألف دولار، وهي منطقة معروفة بكونها مستوى تجميع نشط في دورات سابقة.

ومن هناك، ارتد سعر البيتكوين نحو 69–70 ألف دولار، لكن دون زخم كاف لتحويل الارتداد إلى اتجاه صاعد واضح.

تعكس الحركة الحالية حالة توازن أكثر من كونها اتجاها.

فالبائعون لم يعودوا يضغطون بقوة، لكن المشترين فشلوا أيضا في استعادة مناطق الدعم السابقة بين 75 و77 ألف دولار، والتي تحولت الآن إلى منطقة عرض قوية.

وبقاء السعر دونها يبقي النظرة اليومية حذرة، مع ترجيح التحرك العرضي بدل استئناف الاتجاه.

على إطار الأربع ساعات، يظهر بوضوح أن سعر البيتكوين ارتد من مستوى 60 ألف دولار لكنه يتحرك ضمن نطاق ضيق حول 69–70 ألف.

تحولت حركة السعر من اندفاعية إلى متداخلة، ما يشير إلى إنهاك في جانب البيع.

وتبرز مقاومة قرب 70 ألف دولار، بينما تبقى منطقة 60–62 ألف دولار أرضية الطلب الأوضح.

هذا الوضع يضع السعر داخل نطاق مضغوط بين دعم صاعد ومقاومة هابطة، ما يرجّح استمرار التذبذب ما لم يحدث كسر حاسم لأحد الجانبين.

من زاوية المعنويات وبيانات الشبكة، وصل سعر البيتكوين إلى السعر المحقق لحاملي العملة منذ 18 شهر إلى عامين، وهو مستوى قريب من 60 ألف دولار، ما يضع هذه الفئة عند نقطة تعادل حساسة.

تاريخيا، يميل هذا المستوى إلى أن يكون نقطة دفاع أو تخارج بحسب قوة الثقة في السوق.

الحفاظ عليه قد يدعم الاستقرار والدخول في مرحلة تجميع، بينما كسره قد يفتح الباب أمام موجة بيع إضافية.

في المقابل، شكّل نطاق 85–90 ألف دولار، وهو السعر المحقق لحاملي 12–18 شهر، مقاومة محتملة لأي ارتداد قادم، إذ قد يسعى هؤلاء إلى البيع عند أي صعود تصحيحي.

