السبت 3 يناير 2026 04:09 مساءً - اسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة 1447 بعد تحديث خريطة

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين في البلاد حول أسماء الاحياء التي عليها إزالة في جدة والتي أعلنت عنها الحكومة السعودية للمواطنين في كافة المناطق، تهتم الحكومة السعودية بكافة الهيئات المختلفة والمتنوعة لها من توفير الخطط المختلفة للتطوير لكافة أنحاء البلاد وجوانبها والتي تعتبر م أبرزها هي خطط الإزالة للعشوائيات في جدة وعبر موقع لحظات نيوز نعرض أسماء الأحياء عليها إزالة في جدة.

أسماء أحياء عليها إزالة في جدة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في مدينة جدة بالسعودية من توفير العديد من خطط التطوير المتنوعة والمميزة في كافة المناطق والأحياء والتي تعتبر من أهمها هي خطة الازالة للعشوائيات في المدينة للنهوض بها وتتمثل أسماء الأحياء التي عليها إزالة في التالي:

حي العزيزية.

حي المنتزهات.

حي بني مالك.

حي قويزة.

حي الشمالي 14.

حي مشرفة.

حي الروابي.

حي الجامعة.

حي أم السلم.

حي العدل والفضل.

إجراءات تطوير العشوائيات في جدة

في إطار تعرفنا على أسماء الأحياء المقرر لها الإزالة في جدة من أجل التطوير والنهوض بالبلاد نتطرق الآن للتعرف على الإجراءات المحددة والمتبعة من أجل تنفيذ الخطة في البلاد وهي كما يلي:

العمل على إزالة المباني القائمة بشكل غير قانوني في الأحياء المختلفة.

يتم توفير البدائل السكنية للأفراد المقيمين في الأحياء المقرر إزالتها.

يتم العمل على التطوير من البنية التحتية الخاصة بالأحياء الجديدة ووضع الخطط الكاملة لها والتي تشمل العديد من جوانب التطور.

تهتم الحكومة السعودية بتوفير المستوى المعيشي المرتفع والمناسب لجميع الأفراد المقيمين في شتى المدن السعودية والأحياء المختلفة.

توفر الخطط الجديدة للتنمية والنهوض بالفرد فرص العمل المختلفة لهم بالإضافة إلى الفرص الجديدة من أجل تطوير الأعمال السياحية المختلفة لها.

توجد العديد من خطط التنمية المميزة والمختلفة التي عملت على توفيرها البلاد باستمرار في كافة جوانبها والجهات المختلفة لها وتعتبر من أبرزها هي خطط إزالة العشوائيات في جدة حيث أعلنت الحكومة عن أسماء أحياء عليها إزالة في جدة عبر شبكات الإنترنت للجميع.