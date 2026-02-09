الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:19 مساءً - موعد شهر رمضان 2026 في السعودية حسب الحسابات الفلكية ورؤية الهلال والإمساكية الرسمية

مع اقتراب الأيام الأخيرة من شعبان، تواصل جريدة لحظات نيوز متابعة تطورات موعد شهر رمضان 2026 في السعودية وسط اهتمام واسع من المواطنين والمقيمين هذا العام يأتي الترقب مبكرًا بسبب تزامن الرؤية مع ظواهر فلكية نادرة، ما فتح باب التساؤلات حول أول أيام الصيام التقرير التالي يقدّم صورة واضحة عن التوقعات الفلكية، ومشهد الهلال المنتظر، إضافة إلى إمساكية الأيام الأولى بالأرقام الدقيقة ستجد هنا خلاصة مركّزة تساعدك على الاستعداد الروحي واليومي للشهر الكريم، مع عرض مبسّط للمواعيد، والتنبيهات الرسمية، وتفاصيل التوقيتات التي تهم كل أسرة سعودية خلال هذه الفترة المباركه.

التوقعات الفلكية لبداية شهر رمضان هذا العام

بحسب ما أوضحه خبير الطقس خالد الزعاق، فإن الحسابات الفلكية تشير إلى بقاء الهلال في الأفق بعد غروب الشمس، ما يعزز فرص دخول شهر رمضان فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هذه المعطيات تعتمد على مدة مكث الهلال وزاوية الاستطالة، وهي عناصر حاسمة في ترجيح الرؤية ورغم ذلك، يبقى القرار النهائي مرتبطًا بالرصد الشرعي كثير من المتابعين يترقبون الإعلان الرسمي، خاصه مع الحديث عن اكتمال شهر شعبان ثلاثين يومًا هذا الموسم.

أهم النقاط الفلكية:

بقاء الهلال بعد الغروب

اكتمال شعبان 30 يوم

ترجيح الأربعاء كأول رمضان

ظروف رصد مناسبة نسبيًا

اعتماد الحساب + الرؤية

اختلاف بسيط بين المناطق

مشهد الهلال بين عطارد والزهرة يلفت الأنظار

أوضح المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن هلال رمضان سيظهر في لوحة سماوية مميزة بين كوكبي عطارد والزهرة، وهو مشهد نادر يضيف بعدًا جماليًا لعملية الترائي هذا التوافق الفلكي يمنح الراصدين فرصة مشاهدة الهلال في ظروف بصرية جيدة، خاصة في المناطق الغربية ومع ذلك، تبقى العوامل الجوية عنصرًا مؤثرًا، وقد تعيق الغيوم الخفيفة أو الغبار الرؤية في بعض المواقع.

تفاصيل الرؤية المتوقعة:

الهلال بين عطارد والزهرة

أفضلية للرصد غرب المملكة

احتمالية غيوم خفيفة

توقيت قصير بعد الغروب

حاجة لأجهزة رصد دقيقة

متى يصدر القرار الرسمي عن بداية رمضان؟

من المنتظر أن تعلن المحكمة العليا السعودية نتيجة تحري الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير، لتأكيد ما إذا كان الأربعاء أو الخميس هو أول أيام الصيام هذا الإعلان يحسم الجدل سنويًا، ويُبنى عليه اعتماد الإمساكيات الرسمية في جميع المناطق الجهات المختصة دعت عموم الناس إلى تحري الهلال والإبلاغ عند الرؤية، في تقليد متوارث يجمع بين العلم والشرع، رغم أن بعض المتابعين يخلطون أحيانن بين الحساب والرؤية المباشرة.

السيناريوهات المحتملة:

الأربعاء أول رمضان (الأرجح)

الخميس أول رمضان (احتمال ضعيف)

إعلان رسمي مساء الثلاثاء

اعتماد الإمساكية مباشرة

إمساكية الأيام الأولى من رمضان 2026 بالأرقام

تبدأ مواعيد الفجر قرابة 05:42 صباحًا في اليوم الأول، بينما يحين المغرب عند 06:27 مساءً تقريبًا، مع تغيّر تدريجي للدقائق خلال الأسبوع الأول هذه التوقيتات تساعد الأسر على تنظيم السحور والإفطار والصلوات، خصوصًا مع تقارب الأوقات في بدايات الشهر.

نماذج من الإمساكية:

الأربعاء 18 فبراير: فجر 05:42 – مغرب 06:27

الخميس 19 فبراير: فجر 05:42 – مغرب 06:27

الجمعة 20 فبراير: فجر 05:41 – مغرب 06:28

السبت 21 فبراير: فجر 05:41 – مغرب 06:28

الأحد 22 فبراير: فجر 05:40 – مغرب 06:29

لماذا يختلف توقيت الصيام بين المدن؟

يرجع اختلاف دقائق الإمساك والإفطار إلى الموقع الجغرافي لكل مدينة، وطول النهار، وارتفاع الشمس المناطق الغربية تتقدم دقائق بسيطة عن الشرقية، بينما تختلف المرتفعات الجنوبية عن السواحل هذه الفوارق طبيعية، لكن البعض يعتقد خطأً أنها خلل في الجداول، وهو اعتقاد غير دقيق اطلاقًا.

عوامل الاختلاف:

خط الطول والعرض

ارتفاع المدينة

زاوية الشمس

التوقيت المحلي

نصائح مبكرة للاستعداد للشهر الفضيل

الاستعداد المبكر يساعد على دخول رمضان براحة نفسية وجسدية يُنصح بتنظيم النوم، تخفيف المنبهات، وتجربة الصيام الجزئي قبل بداية الشهر كما يُفضّل تحميل الإمساكية الخاصة بمدينتك، وترتيب أوقات العمل والعبادة، حتى لا يحدث ارتباك في الأيام الأولى، خاصتا للطلاب والعاملين بنوبات.

إرشادات بسيطة:

اضبط منبه السحور مبكرًا

راقب مواعيد الصلاة

حضّر برنامجك اليومي

قلل القهوة تدريجيًا

يبقى موعد شهر رمضان 2026 في السعودية محط اهتمام واسع، بين توقعات فلكية واضحة وانتظار الإعلان الرسمي المشهد هذا العام يحمل خصوصية فلكية جميلة، لكن الأهم هو الاستعداد الروحي والتنظيم اليومي منذ الآن تابع التحديثات، احفظ الإمساكية، وابدأ بتهيئة نمط حياتك للشهر الكريم بهذه الخطوات البسيطة، تستقبل رمضان بهدوء وتركيز، بعيدًا عن التشتت والعجله، لتعيش أيامه بطمأنينة ورضا.