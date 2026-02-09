نائب الرئيس الأميركي يزور أرمينيا وأذربيجان

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى أرمينيا، اليوم الاثنين، في زيارة يتوجه بعدها إلى أذربيجان، بحسب ما أفاد مسؤولون أميركيون، في وقت تسعى واشنطن لترسيخ عملية سلام لعبت دور الوساطة فيها بين البلدين الجارين.

بذلك، سيكون فانس المسؤول الأميركي الأعلى مستوى الذي يزور أرمينيا على الإطلاق إذ يُتوقع بأن يدفع قدما بمشروع كبير لتطوير البنى التحتية المرتبطة بسكك الحديد والطرقات في المنطقة.

وأثناء قمة في البيت الأبيض في أغسطس 2025، توسط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان التزم البلدان في إطاره بالتخلي عن المطالبة بأراض تابعة للطرف الآخر والامتناع عن استخدام القوة.

خاض البلدان حربين من أجل السيطرة على إقليم قره باغ. وسيطرت أذربيجان أخيرا على هذه المنطقة الجبلية في هجوم خاطف عام 2023.

ويعقد فانس أولا محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في العاصمة ، بحسب ما أفاد مكتب رئاسة الوزراء الأرمينية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، أن الزيارة ستسعى لتحقيق تقدم "في جهود الرئيس دونالد ترامب من أجل السلام والترويج لطريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين".

ومشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" TRIPP هو ممر طرقات وسكك حديد مقترح صُمّم لربط أذربيجان بجيب ناخجيفان الذي تفصله أراضي أرمينيا عن البر الرئيسي، مع دمج المنطقة في طريق تجاري أوسع يمتد من الشرق إلى الغرب يربط آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين بأوروبا.