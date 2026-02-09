كيفية حجز تذاكر وندر جاردن الرياض 2026 من خلال منصة ويبوك وأسعار التذاكر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 08:17 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية حجز تذاكر وندر جاردن الرياض 2026 من خلال منصة ويبوك وأسعار التذاكر

أكبر مدينة ملاهي متنقلة بمساحة 500 ألف متر مربع وهي واحدة من أجمل مناطق موسم الرياض وتضم عالم من العجائب والترفيه، وندر جاردن في موسم الرياض هي أكبر مدينة ملاهي متنقلة وتم تصميمها لتناسب الأطفال والعائلات والكبار للاستمتاع بها على حد سواء، تنتظركم تجربة فريدة في عالم الترفيه، حيث تضم وندر جاردن ألعاب الركوب والتشويق التي تناسب جميع الأعمار، حيث تشهد تِلك المنطقة إقبالاً شديداً من قِبل آلاف الزائرين، تشمل العديد من الملاهي المتنوعة.

أسعار تذاكر وندر جاردن

تم التوضيح أن أسعار تذاكر وندر لاند يتم تحديدها طبقاً لليوم المُخصص لزيارة المنطقة وهي:

متاح للزائرين الحصول على التذاكر بسعر 30 ريال سعودي طوال أيام الأسبوع.

وتكون الأسعار 50 ريال سعودي أيام نهاية الأسبوع.

حجز تذاكر وندر جاردن

أصبح حجز تذاكر وندر جاردن موسم الرياض 2026 بشكل إلكتروني تماماً، من خلال بعض الخطوات:

في البداية يقوم المستخدم بالتوجه المباشر إلى منصة السعودية من هنا.

ثم بعد ذلك القيام بالتوجه إلى القائمة الخاصة بفعاليات موسم الرياض.

من تِلك القائمة سوف يتم اختيار منطقة وندر جاردن، وذلك من خلال النقر على خيار Webook.

قم بالضغط على تبويب حجز التذاكر، ومن ثَم إرفاق البيانات المطلوبة وهي بريد المُستخدم الإلكتروني ورمز المرور.

ثم يتم اختيار عدد التذاكر المُراد حجزها، وأيضاً اختيار الموعد.

سوف يُوافق المُستخدم على كافة الشروط والأحكام الموضوعة، وبعد ذلك مُباشرة الضغط على خيار الدفع.

يتم إدخال البيانات الخاصة بالحساب البنكي، ومن ثم التأكيد على عملية الدفع.

محتويات وندر جاردن موسم الرياض

تشمل وندر جاردن العديد من الألعاب ومنها: