الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - ما هي خطوات تجديد استمارة السيارة وكم تكلفة التجديد؟

كيفية تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر تعد من الخدمات الحيوية التي توفرها المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، وتُقدم هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بتجديد استمارة السيارة أو استخراجها، ويُعتبر هذا الإجراء ضروريا لأصحاب السيارات لتجنب مشاكل محتملة، مثل سحب رخصة القيادة أو تحرير مخالفات مرورية، ولضمان التزام صاحب المركبة بالمواعيد المحددة لتجديد الاستمارة.

ما هي طريقة تجديد استمارة السيارة عبر منصة أبشر؟

كشفت وزارة الداخلية عن إمكانية تقديم خدمة تجديد استمارة السيارة عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، بهدف تسهيل العمليات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، ويمكن اتباع الخطوات التالية لتحقيق هذا الهدف:

بعد تسجيل الدخول في المنصة، قُم باختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختر أيقونة المرور من القائمة.

في خدمات المركبات، اختر تجديد استمارة السيارة.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، قُم بدفع الرسوم المستحقة للتجديد.

اضغط على خيار التجديد.

ستظهر رسالة تؤكد نجاح عملية التجديد على الفور.

كم قيمة رسوم تجديد استمارة السيارة؟

تم تحديد رسوم تجديد استمارة السيارة من قبل الهيئة العامة لمدريات المرور في المملكة العربية السعودية، وتتفاوت هذه الرسوم حسب نوع وحجم السيارة، حيث يُحدد السعر وفقا للتصنيفات التالية:

السيارات الصغيرة: رسوم تجديد استمارة السيارة الصغيرة تُقدر بـ 200 ريال سعودي.

الحافلات العامة: رسوم تجديد استمارة الحافلة العامة تصل إلى 400 ريال سعودي.

سيارات النقل العام: رسوم تجديد استمارة سيارة النقل العام تُحدد بمبلغ قدره 400 ريال سعودي.

سيارات النقل الخاص: قيمة تجديد استمارة سيارة النقل الخاص تبلغ 200 ريال سعودي.

مركبات الأشغال العامة: رسوم تجديد استمارة مركبة الأشغال العامة تقدر بـ 300 ريال سعودي.

المركبات الأجرة: قيمة تجديد استمارة المركبة الأجرة تبلغ 200 ريال سعودي.

الدراجات النارية: رسوم تسجيل استمارة الدراجة النارية تقدر بـ 100 ريال سعودي.

الشروط المطلوبة لتجديد استمارة السيارة 1447

الرجاء الالتزام ببعض الشروط الضرورية لتجديد استمارة السيارة: