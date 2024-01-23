شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مستفيد من مركز الفحص الشامل بمكة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الفحص الشامل بالإدارة التنفيذية للصحة العامة والطب الوقائي خدماته لأكثر من 25 ألف مستفيد خلال عام 2023م.

"الفحص الشامل" هو المركز المعتمد الذي يقدم خدمة فحص اللياقة قبل التوظيف للأفراد (المواطنين والمقيمين) بالقطاعين الحكومي والخاص، ويشمل نطاق الخدمة طالبي الخدمة بالمؤسسات والشركات.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن إدارة مركز الفحص الشامل نجحت خلال عام 2023 في استبدال 70% من التقارير الصادرة من المركز إلى تقارير إلكترونية، ويتم رفعها من خلال المنصات الرقمية المعتمدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.

وأضاف أن مركز الفحص الشامل يتفرد بخدماته المقدمة وفق أعلى المعايير والتي تُعنى بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين والموظفين.