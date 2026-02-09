طريقة تعديل الشهادة الدراسية في أبشر 2026 بالخطوات والرابط

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - يتساءل الكثير من الأفراد الآن حول كيفية تعديل الشهادة الدراسية في منصة أبشر الرقمية وكذلك يتساءل الكثير عن الشروط التي يجب اتباعها حتى يتم تعديل الشهادة في منصة ابشر الرقمية، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح العديد من التفاصيل الخاصة بتعديل الشهادة الدراسية في منصة أبشر الرقمية بطريقة إلكترونية بواسطة خطوات سهلة وبسيطة كما سنقوم بتوضيح الشروط اللازمة حتى يتم التعديل، كما سنقوم أيضا بوضع الرابط الخاص بالتعديل في الشهادة الدراسية عن طريق منصة أبشر الرقمية.

خطوات تعديل الشهادة الدراسية في أبشر

أولا يجب عليك الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة ابشر عبر الرابط التالي: رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الرقمية

ثانيا قم بكتابة البيانات المطلوبة وكذلك المعلومات التي تتضمن الرقم الخاص بالهوية الوطنية وكذلك كلمة المرور

ثالثا قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية

رابعا قم بالضغط على زر الخدمات

خامسا قم بالضغط على الحالة الزوجية.

سادسا انقر على مركز الرسائل والحالة الزوجية.

سابعا قم بالضغط على زر طلب جديد من خلال مركز الطلبات ورسائل الإحصائيات الحيوية

ثامنا تظهر لك قائمة بكل بياناتك المسجلة في منصة أبشر الرقمية

وبعد ذلك قم بتحديد منطقة وكالة وزارة الداخلية

وبعدها قم بتحديد خدمة الأحوال المدنية

وبعد ذلك قم بتحديث الصفحة وبعدها اختر الخدمات الفرعية وتعديل المؤهلات الأكاديمية

وبعد ذلك اكتب وصف لخدمة العميل

وبعدها قم بتعبئة ملف المؤهل الأكاديمي من خلال الهاتف الجوال او يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر

وفي النهاية قم بالضغط على زر إرسال

وبعدها يتم فحص التغيير بواسطة النظام وبعدها يتم تغيير الشهادة على المنصة

رابط تعديل الشهادة الدراسية في أبشر

إذا أردت أن تقوم بتعديل الشهادة الدراسية في منصة أبشر الرقمية، فيمكنك التعديل بكل سهولة ويسر عبر خطوات بسيطة تم شرحها مسبقا في هذا المقال، وهذا عبر الرابط الخاص بالموقع الرسمي لمنصة أبشر الرقمية والرابط كالتالي: رابط الموقع الرسمي لمنصة أبشر الرقمية

شروط تعديل الشهادة الدراسية في أبشر