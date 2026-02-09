الأرصاد تحذر | توقعات حالة طقس اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 10:09 مساءً - طقس اليوم

يأتي المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية بتقرير جديد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8/ 10/ 2026.

تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، وهي مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب الخفيف أثناء الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية في المنطقة الشرقية.

الحرارة تصل إلى 13 درجة!! أمطار متوسطة إلى غزيرة بهذه المناطق

رصد المركز الوطني للأرصاد بالسعودية درجات الحرارة في جميع مدن ومناطق المملكة في صباح اليوم، وهي جاءت على النحو التالي: