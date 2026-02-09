الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 11:16 مساءً - عبر منصة أبشر .. تعرف على خطوات تجديد الاستمارة في السعودية 2026

تأمين السيارات من أهم الأشياء التي يعمل عليها المواطنين، لذلك يوجد العديد من الناس الذين يتساءلون عن عبر منصة أبشر تعرف على خطوات تجديد الاستمارة في السعودية، حيث إن منصة أبشر من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية، لذا يمكنك من خلال موقع لحظات نيوز معرفة ما هي طريقة تجديد الاستمارة في المملكة العربية السعودية.

خطوات تجديد الاستمارة في السعودية عبر منصة أبشر

يوجد العديد من الناس في المملكة العربية السعودية التي يتساءلون عما هي طريقة تجديد الاستمارة، حيث قامت المملكة بتوضيح بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتمكن المواطن من تجديد الاستمارة في السعودية، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

ادخل إلى الموقع الرسمي الخاص لمنصة أبشر ” من هنا “.

انقر على خانة أبشر للأفراد.

اكتب البيانات المطلوبة في أبشر.

ادخل رمز التحقق الموجود.

اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول بها رمز لابد من كتابته في المكان المخصص له.

انقر على أيقونة خدمات المركبات.

اضغط على كلمة تجديد رخصة السير.

تظهر لك صفحة بها جميع البيانات عن المركبة الخاصة بك.

اختر السيارة التي تريد تجديد الاستمارة الخاصة بها.

انقر على خانة تجديد استمارة سيارة.

يتطلب منك سداد رسوم التجديد من خلال بنك الراجحي أو خدمات السداد.

شروط تجديد تأمين السيارة في السعودية

قامت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن وجود بعض من الشروط التي لابد من استيفائها لتجديد تأمين السيارة، وهذه الشروط لابد من الالتزام بها والعمل بها، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يتطلب على المتقدم للحصول على تجديد لتأمين السيارة من سداد جميع المصاريف المطلوبة لتجديد الاستمارة.

من الضروري ان يكون الفحص الدوري الخاص بالسيارة ساري المفعول.

لابد من أن يكون صاحب السيارة لديه تأمين على السيارة ساري المفعول والصلاحية.

لابد من أن يكون صاحب السيارة قد تم من سداد جميع الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية بأكملها.

طريقة سداد رسوم تجديد استمارة السيارة

قامت إدارة المرور بإتاحة طريقة لتجديد الاستمارة للمركبة عن طريق أبشر، ويمكنك من دفع الرسوم الخاصة بتجديد استمارة السيارة من خلال اتباع بعض الخطوات، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

قم بوضع البطاقة الائتمانية الخاصة بصاحب السيارة في أي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك الراجحي.

اكتب الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية.

انقر على كلمة الخدمة العامة.

انثر على كلمة رمز المدفوعات.

حدد كلمة خدمات السيارة.

قم بتحديد كلمة ترقية السيارة.

اكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة العامة إذا كان المواطن غير سعودي الجنسية.

انقر على كلمة التأكيد، وذلك لإتمام عملية الدفع.

تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة التأمين على السيارة، لذلك فقد قمنا بالتعرف معًا على ما هي خطوات تجديد الاستمارة في السعودية عن طريق أبشر.