النفط يرتفع بعد تحذيرات أمريكية للسفن بالابتعاد عن إيران

ارتفعت أسعار الذهب مجدداً فوق حاجز خمسة آلاف دولار للأوقية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وفي الأسبوع الجاري، سوف يصدر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير كانون الثاني، الذي كان من المقرر صدوره الجمعة الماضية، كما ستصدر أيضاً بيانات أسعار المستهلك.

هذا، ويتوقع المتداولون رهانات بشأن تخفيف السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من العام.

وتشير توقعات فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي احتمالية بنسبة 15.8% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي يوم 18 مارس آذار، انخفاضًا من 18.4% يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 5099.6 دولار للأوقية.