العلا ترسخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات الثقافية والفنية على مستوى العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزز محافظة العلا موقعها بوصفها إحدى الوجهات الثقافية والفنية العالمية البارزة، مستندة إلى إرث حضاري عريق، ومقومات طبيعية وتاريخية استثنائية، ورؤية ثقافية متكاملة جعلت منها منصة حيوية للإبداع الفني، وإنتاج المعرفة، والحوار الثقافي المعاصر.

وتزخر العلا بمشهد ثقافي وفني متنوع يشمل المعارض الثقافية والفنية المتخصصة، والمتاحف المفتوحة، والمواقع الأثرية التي تحتضن نقوشا وكتابات تاريخية توثق تعاقب الحضارات الإنسانية على أرضها، مما أسهم في ترسيخ حضورها بوصفها مركزا ثقافيا يجمع بين أصالة التاريخ وحيوية التعبير الفني المعاصر.

وتستضيف العلا على مدار العام مجموعة واسعة من المعارض والتجارب الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على الفنون البصرية، والتصميم، والحِرَف، والتصوير، والسينما، إلى جانب تكليفات فنية نوعية، وأبحاث ومنشورات متخصصة، وبرامج إقامة فنية تسهم في إنتاج المعرفة الفنية وتبادلها، وتوفر منصات للحوار الإبداعي بين الفنانين والباحثين والجمهور.

وتعد المتاحف المفتوحة من أبرز ملامح التجربة الثقافية في العلا، حيث تتجلى النقوش الصخرية والكتابات القديمة في مواقع متعددة، شاهدة على إرث حضاري يمتد لآلاف السنين، وتقدم للزوار تجربة معرفية مباشرة في قلب الطبيعة، تجمع بين التاريخ والبيئة والتراث الإنساني.

ويبرز معرض دادان بوصفه محطة معرفية رئيسة، يسلط الضوء على حضارتي دادان ولحيان، ويقدم سردا تاريخيا وعلميا لتطور المجتمعات القديمة في العلا، من خلال معروضات أثرية ومحتوى تفسيري يعمق فهم الزوار لدور العلا بوصفه مركزا حضاريا وتجاريا مؤثرا عبر العصور.

كما تحتضن العلا مساحات العلا للتصميم، الواقعة ضمن حي الجديدة للفنون، التي تستضيف معارض وأنشطة ثقافية وفنية متخصصة، إلى جانب مكتبة العلا العامة، التي تؤدي دورا محوريا في تنشيط الحراك الثقافي والمعرفي عبر برامج قرائية، وورش عمل، ولقاءات أدبية، وأنشطة ثقافية وفنية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وتتجلى هذه الرؤية الثقافية في قاعة مرايا، التي تعد مركزا ثقافيا عالميا وتحفة معمارية فريدة تصنف كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، حيث تحتضن على مدار العام فعاليات ثقافية وفنية وعروضا إبداعية، في تجربة بصرية تعكس انسجام الفن مع الطبيعة المحيطة.

وفي السياق ذاته، تبرز ثنايا العلا بوصفها مسرحا ثقافيا مفتوحا في قلب الطبيعة، تتداخل فيه التكوينات الصخرية المذهلة مع الفضاءات المفتوحة لتشكل بيئة فريدة احتضنت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وشهدت تنظيم عروض إبداعية وتجارب فنية معاصرة استلهمت خصوصية المكان وطبيعته الجيولوجية، مقدمة للجمهور تجربة ثقافية تجمع بين الفن والطبيعة في إطار بصري وإنساني متكامل.

كما تستضيف العلا سنويا مهرجان فنون العلا ومهرجان الممالك القديمة، اللذين يسهمان في إبراز العمق الحضاري والتنوع الثقافي والفني للمحافظة، من خلال فعاليات ثقافية متنوعة تسرد للزائر تاريخ حضارات متعاقبة، وبرامج فنية ومعارض وتجارب تفاعلية تعكس مكانة العلا الثقافية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب احتضانها لمشروعات فنية رائدة مثل وادي الفن، الذي يطور بوصفه وجهة دائمة للفن المعاصر في الهواء الطلق، وفعالية صحراء X العلا التي تحول المشهد الصحراوي إلى منصة عالمية للأعمال الفنية المعاصرة، في تجارب تجمع بين الإبداع والطبيعة وتعزز حضور العلا على خارطة الفنون العالمية.

وفي إطار هذا الحراك الثقافي، أعلن رسميا عن اسم ورؤية متحف العلا للفن المعاصر، بوصفه مؤسسة فنية مرتقبة تسهم في تعزيز حضور العلا في المشهد الفني العالمي، وترسيخ مكانتها مركزا للحوار الثقافي المعاصر، انطلاقا من إرثها الحضاري العريق وموقعها التاريخي في شمال غرب المملكة، على أن يفتتح المتحف رسميا في مرحلة لاحقة.

ويأتي هذا الزخم الثقافي نتيجة شراكات دولية واسعة أبرمت مع مؤسسات ثقافية وفنية عالمية، أسهمت في تبادل الخبرات، وتطوير البرامج الفنية، واستقطاب فنانين وباحثين من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة العلا بوصفها منصة عالمية للإنتاج الثقافي والفني.