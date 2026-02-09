شكرا لقرائتكم خبر مبيعات معرض عسل جازان تتجاوز 2 مليون ريال خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت مبيعات معرض عسل جازان المقام بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي، ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 حاجز مليوني ريال، مع استمرار فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك نظير الإقبال المتميز من الزوار والمستهلكين.

وأوضح المدير التنفيذي للمعرض نائب رئيس الجمعية التعاونية للنحالين بجازان سليمان بن يحيى الغزواني، أن المعرض الذي انطلقت فعالياته قبل 10 أيام، يشهد مشاركة 60 نحالا من مختلف محافظات المنطقة، يعرضون أكثر من 15 نوعا من العسل المنتج محليا، مشيرا إلى أن هذا التنوع أسهم في ارتفاع حجم المبيعات واستقطاب أعداد كبيرة من الزوار.

وأشار الغزواني إلى أن تمديد فترة المعرض جاء استجابة للإقبال اللافت، مؤكدا أن المعرض يمثل منصة اقتصادية مباشرة مكنت النحالين من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، وأسهمت في دعم اقتصاد الريف وتمكين النحالين والأسر المنتجة، إلى جانب تعزيز الوعي بجودة العسل المحلي وأهميته الغذائية والاقتصادية.

وبين أن الفعاليات المصاحبة تشمل أركانا تعريفية وتوعوية وبرامج تثقيفية حول تربية النحل وجودة العسل، حيث أسهمت في إثراء تجربة الزوار، وتعزيز حضور العسل بوصفه منتجا وطنيا مرتبطا بالبيئة المحلية.