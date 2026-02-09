الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 12:03 صباحاً - وفاة والدة الأمير سلطان بن محمد!! الديوان الملكي يوضح ويكشف موعد ومكان الصلاة عليها

تنتشر العديد من الأخبار التي يتداولها الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، وهذا حول وفاة والدة سلطان بن محمد بن عبد العزيز في الساعات الأخير من ليلة أمس الأربعاء، فهل هي صحيحة؟؟! أم مجرد إشاعة.

بيان الديوان الملكي بوفاة والدة الأمير سلطان بن محمد

أعلن الديوان الملكي عن انتقال والدة صاحب السمو الأمير “سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود” إلى رحمة الله تعالى.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الديوان الملكي يكشف عن موعد ومكان الصلاة عليها

أشار الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية إلى أنه سوف يُصلى على والدة سمو الأمير “سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود” اليوم الخميس الموافق 1 ذو القعدة 1447 هـ، الموافق 9 مايو 2026م بعد صلاة العصر، وذلك في جامع الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض.