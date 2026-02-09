شرطة دبي تستعرض خدماتها الأمنية والمجتمعية في تحدي «سوات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، معرض «أمنكم سعادتنا» وذلك على هامش فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026 الذي انطلقت فعالياته بمشاركة نخبة من الفرق الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم.

ويشكل المعرض منصة تفاعلية شاملة تُجسد رؤية الشرطة في تعزيز الأمن المجتمعي، ونشر الوعي، وإسعاد أفراد المجتمع بمختلف فئاته، عبر استعراض مبادرات شرطة دبي الذكية والمجتمعية والتوعوية، في صورة تعكس ريادتها في الابتكار الأمني، وقربها الدائم من المجتمع، وشراكتها المستدامة في بناء بيئة آمنة ومستقرة. وفي إطار حرصها على تعزيز وحماية حقوق الطفل والمرأة، فقد حرصت شرطة دبي خلال معرض «أمنكم سعادتنا» على تعزيز وعي الجمهور بخدماتها لحماية ودعم حقوق الطفل والمرأة، وقنوات الاتصال معها عبر التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال 901. كما قدمت شرطة دبي نبذة حول النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، والتي تُتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها، كما تمكنهم من معرفة أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم وتحديد الجهة المطلوبة للمراجعة في حال وجود إجراء مالي أو جنائي بما يجنبهم المواقف غير المتوقعة خاصة عند التخطيط للسفر أو إنجاز المعاملات الرسمية، إلى جانب خاصية الدفع الإلكتروني الفورية. كما يُشارك مجلس «الروح الإيجابية»، بورش عمل إبداعية للأطفال، إحداها في التلوين على الخشب، وأخرى في صناعة الشموع، إلى جانب عرض مقاطع فلمية حول الفعاليات والبرامج الرياضية والمجتمعية التوعوية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين على مدار العام، لتعزيز قيم التسامح والإيجابية والتعايش.

مشاركة فاعلة

يضم المعرض التطوع المجتمعي، والذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه في المجتمع، عبر طرح فرص تطوعية في منصة شرطة دبي للتطوع، بحيث تمكن الأفراد من المشاركة الفاعلة، وترسخ بينهم ثقافة المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة مجتمعهم والمساهمة في تعزيز أمنه.

وأطلقت شرطة دبي منصة «أمان رودز» لتعزيز السلامة المرورية وتوعية مختلف فئات المجتمع بإجراءات السلامة المرورية على الطرقات.